Al confirmar que la Ley de Ingresos no observa nuevos impuestos ni incrementos para el 2021 porque el Covid-19 dañó la economía de los ciudadanos, Claudia Rivera advirtió que las actividades no esenciales del Ayuntamiento resultarán afectadas pero no incidirán en los ciudadanos.

La alcaldesa priorizó que aunque el proyecto no se ha analizado deberá ser una realidad porque se necesita apoyar más a las personas afectadas por la crisis económica generada por el Coronavirus.

Los gobiernos de la cuarta transformación vienen con la misma dinámica, no más impuestos, cero deuda pública, los gobiernos municipales estatales y federales administran el dinero público, "no podemos generar más cargas a los ciudadanos, tenemos que ser comprensible y diseñar esquemas que nos permitan avanzar”.

Insistió que muchas acciones del Ayuntamiento serán afectadas y trabajan en desarrollar esquemas que permitan la estabilidad de las operaciones básicas esenciales.

Rivera Vivanco recordó que derivado al saneamiento de las finanzas municipales, se ha logrado administrar el recurso para este año, pero, varios trabajos se frenaron por la contingencia sanitaria.