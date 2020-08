El gobernador Miguel Barbosa, señaló al diputado federal Fernando Manzanilla, a la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas y al ex titular de Puebla Comunicaciones, Pedro Gómez de lanzar campañas de ataque a su gobierno, por medio de cuentas de bots en redes sociales.

En conferencia de prensa de esta mañana, el mandatario poblano refirió que constantemente cometen infamias, lo atacan a él a su familia y ahora a periodistas, “me atacan a mí, a mi familia, en todos lados, desde que citan ese documento en esa cuenta no tienen ninguna credibilidad, es lodo, en el mismo momento que surgió se perdió y se queda en los efectos de quién lo hizo, la infamia genera para quien la comete niveles de desdén y hay gente que vive para la infamia”, dijo.

Lo anterior, debido a que desde cuentas de redes sociales se lanzan comentarios de desprestigio en contra del gobierno estatal y ahora en contra de reporteros que cubren la fuente del Poder Ejecutivo Estatal, a quienes sin pruebas se les señala de cobrar en el gobierno.

El gobernador precisó que en el caso del ex titular de Puebla Comunicaciones, Pedro Gómez “cometió un acto de deshonestidad aquí cuando trabajaba con nosotros, es el creador de este esquema de infamias, titular abierto y encubierto de espectaculares, es uno de ellos, actor de guerra sucia contra mía, es Fernando Manzanilla, nosotros les damos seguimiento a las cuentas relacionadas; me he vuelto su obsesión de la presidenta estatal del PAN, ellos manejan esta cuenta de desgobierno Puebla”, dijo el gobernador.