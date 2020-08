El gobernador Miguel Barbosa anunció que realizará una auditoría a la Secretaría de Cultura, tras la salida de Julio Glockner, estas acciones estarán a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Ante diversos señalamientos del ex funcionario de cultura en la entidad, el mandatario local lo convocó a reservar comentarios y “que actué con prudencia, solamente le sugiero eso. Si él quiere discutir las causas por las cuales él considera que yo tomé la decisión para elevarlo, le sugiero que no lo haga porque yo no he hecho lo contrario, porque soy un profesional. En el momento que lo haga faltaré al profesionalismo como jefe del Ejecutivo”, dijo el mandatario local.

El gobernador apuntó que por su parte ha actuado con profesionalismo, pero ante los señalamientos de Julio Glockner en el sentido de que hay corrupción en la dependencia que encabezó, dijo que dará a conocer mediante una auditoría los verdaderos motivos por los cuales fue relevado de su cargo.

Cabe señalar que a partir del 1 de agosto, Sergio Vergara Berdejo es el titular de la Secretaría de Cultura tras la renuncia que presentó Julio Glockner desde el pasado 16 de julio.