Este viernes, un avión con 191 personas a bordo, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia y se partió en dos. El vuelo procedente de Dubái tuvo que hacer una maniobra en el aeropuerto del sur de la India.

Hasta ahora se reportan 17 personas que perdieron la vida, 123 heridos y 15 heridos de gravedad, informó la Policía en su primer parte oficial. Entre los fallecidos están los dos pilotos de la aeronave.

El accidente donde un avión de Air India Express se partió en dos, ocurrió en el aeropuerto de Kizhikode, en el estado de Kerala.

An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. May all the departed souls RiP :( pic.twitter.com/RUsxDiP8EZ