Desde enero se lanzó; sin embargo la campaña Mom I’m in Acapulco no había generado ningún revuelo hasta que fue relanzada esta semana a través de la Secretaría de Turismo (Sectur). Con la intención de atrapar a las generaciones más jóvenes, se lanzó esta campaña Mom I’m in Acapulco cuyo racional es el siguiente:

“Desde 1930 Acapulco ha hecho sus propias reglas, impulsado por los más grandes de cada época, Acapulco es un ícono del turismo mundial. Hoy dejamos de ser una postal del pasado, hoy cambiamos las reglas… De hecho no hay reglas”.



El video titulado Mom, I’m in Acapulco (Mamá, estoy en Acapulco) mostraba una imagen en la que buscaba atraer a los jóvenes para reactivar el turismo en el puerto de Guerrero.

La Secretaría de Turismo calificó el mensaje de la campaña: “fresco, innovador y disruptivo”.

De hecho, la grabación fue promovida por el Gobierno del estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Turismo en la entidad y el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco.

¿Quién realizó la campaña?

La campaña está diseñada por la agencia Materiamist y pretende que los jóvenes escriban sus propias historias y redescubran ese paraíso que ha regalado experiencias inolvidables y ha dejado huella en millones de visitantes durante muchos años, y hoy se reinventa para conquistar a las nuevas generaciones.

Las reacciones en redes sociales

Luego de la publicación , los internautas generaron un debate en redes sociales. En Twitter, la palabra “Acapulco” se volvió tendencia, pues los usuarios criticaron la campaña por no mostrar los verdaderos rostros de la región de Guerrero.

Personas normales en Acapulco



//////////////



Cómo los imagina la Secretaria de turismo pic.twitter.com/MbbwaHSdEG — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) August 5, 2020

El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo criticó los anuncios en los que aparecen turistas en fiestas, piscinas y centros nocturnos sin medidas de prevención del covid-19.

El puerto turístico de Acapulco retiró ayer videos controversiales que promocionaron el destino donde todo se puede hacer durante la pandemia del Covid-19, por lo que aseguraron no forma parte de la Secretaría de Turismo.