Un policía murió hoy al caer dentro de un céntrico hotel en un enfrentamiento con manifestantes y al menos 172 personas han sufrido heridas de diversa consideración en una jornada de violentas protestas en Beirut.

Las Fuerzas de Seguridad indicaron en Twitter que “un miembro del Ministerio del Interior murió en el proceso de mantener la seguridad mientras asistía a detenidos dentro del hotel Le Gray, después de ser atacado por varios alborotadores asesinos, lo que llevó a que cayera y muriera”.

Más de 172 personas han tenido que recibir atención médica hasta el momento al resultar heridas de diversa consideración en los enfrentamientos que se están registrando entre la policía y manifestantes en el centro de Beirut, informó la Cruz Roja libanesa.

Según el organismo, 102 personas fueron tratadas en el mismo lugar de los disturbios en diversos puntos del centro de Beirut, mientras que otras 28 tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios.

The governor of #Beirut is also unwelcome in the city - he is being kicked out by volunteers from damaged areas.#lebanon



