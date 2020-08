Este domingo, a través del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México mandó una fuerte y dura crítica a la sociedad luego de que el país se colocara como el tercero con más muertos por coronavirus en todo el planeta.

En dicho texto, llamó a cuestionarse si se han acatado al pie de la letra los cuidados necesarios para prevenir los contagios de coronavirus entre la población.

“¿Hemos evitado las reuniones, fiestas y visitas innecesarias?”.

La Iglesia católica de México expluso que de las más de 52 mil vidas perdidas a consecuencia de la pandemia por Covid-19 que azota al país desde marzo también radica en varios puntos comunes entre a población como la ignorancia y el egoísmo.

“Hay una gran responsabilidad en las omisiones, las excusas, la ignorancia y el egoísmo al no asumir nuestra responsabilidad y cuidado del otro”.

La Arquidiócesis agregó que aunque hace unos meses no se sabía con claridad cómo controlar la propagación del Covid-19, ahora ya se tiene mayor claridad en la manera de evitarse y de paso, llegar a los grupos más vulnerables.

En ese marco, aseguró que si la pandemia de coronavirus no cede en el país es porque la propia población así lo desea al exponer que hay realidades que no se le pueden ocultar a Dios.

Ya no hay pretextos, si la pandemia no cede en México es porque, como sociedad, no queremos que ocurra, pues aún no hemos entendido que los muertos son nuestros muertos, tuyos y míos, y esa es una realidad ineludible de la que tarde o temprano daremos cuenta a Dios”.

Finalmente, la Arquidiócesis concluyó su editorial dando una oración por aquellos que han fallecido por esta enfermedad, así como quienes han sufrido la pérdida de su empleo.