El volcán Sinabung, ubicado en el distrito de Karo de la provincia de Sumatra del Norte en Indonesia, entró en erupción hoy lunes a las 10:16 am hora local, con una columna de ceniza que alcanzó unos 5 mil metros sobre el pico del volcán o unos 7 mil 460 metros sobre el nivel del mar, informaron los medios locales.

El volcán Sinabung, de 2 mil 475 metros de altura, se encuentra en estado de alerta, dijo un centro local de vulcanología citado por la agencia de noticias Antara.

En caso de lluvias de ceniza, se esperaba que los lugareños usaran máscaras para reducir los impactos en la salud, señaló la agencia en un comunicado, y agregó que también se esperaba que los residentes mantuvieran agua potable y limpiaran de ceniza los techos de sus casas para evitar posibles daños y colapsos.

Imágenes donde pareciera que es de noche han dado la vuelta al mundo asegurando que en realidad es medio día en la zona pero que debido a la intensa caída de ceniza se interrumpió la visibilidad.

It is noon in #Indonesia - the darkness you see is due to the insane amount of ash spewed by #Sinaburg #Volcano in #Sumarta, blocking the sunlight.



Frightening. pic.twitter.com/91auGje5hO