Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no habrá "gasolinazos", suceda lo que suceda.

El mandatario federal sacó a colación estas palabras luego de que México vive dos situaciones económicas adversas: la caída del precio del petróleo crudo que exporta y la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“No van a haber gasolinazos, suceda lo que suceda, ahora que enfrentamos la caída en el precio del petróleo crudo, que exportamos y que al mismo tiempo se redujo por la pandemia el consumo, bajó el precio de las gasolinas de importación y el precio al consumidor”.

En ese sentido, López Obrador exhortó a los gasolineros a tener un precio razonable en la venta del combustible, al señalar que sus ganancias no deben afectar a la economía popular.

AMLO destacó que la industria de las gasolinas son fundamentales en el país, pues no solo mueven a personas, mercancías, sino porque su precio influye mucho en la carestía de las cosas.

Finalmente, recordó a Ernesto Cordero, ex titular de la Secretaría de Hacienda, quien alguna vez afirmó que los "gasolinazos" no afectaban a la mayoría de los mexicanos porque no tenían coche.