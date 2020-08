El senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, protagonizó un lamentable evento en el que exigió a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez no “enseñar mucha pierna”, durante una transmisión de Instagram.

El hecho fue visto en vivo por al menos 13 mil espectadores. La influencer de belleza y moda realizaba una transmisión y se conectó con su esposo, en un momento el senador le pidió a Mariana que subiera la cámara para que no mostrara las piernas, mientras que ella apenas atinó a decir que sólo eran las rodillas.

“Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna (…) Me casé contigo pa’ mí, o pa’ que andes enseñando”, dice el senador, a lo que la influencer contestó segundos después con un “perdón”.

asuuu verga :((( q horrible q triste de vdd pic.twitter.com/Z5YtPlbknP — 𝓜𝓸𝓷 (@monvn_) August 10, 2020

En la misma transmisión, el Senador por Movimiento Ciudadano, acusa a su esposa de “estar salada”, esto luego de que Rodríguez lo cuestionara si se hubiera casado de conocer la situación por la que iba a pasar la pareja.

Samuel García respondió: “si me hubieran dicho corro, no voy a mentir (…) yo como iba a saber que me iba a casar con una mujer tan salada. Te pasa todo en serio. Yo iba invicto, nomas le entre contigo y bolas, puro rebote”.

Cabe destacar que la pareja no se encuentra junta luego de que Mariana Rodríguez se contagiara de Covid-19, por ello se encuentra en aislamiento.