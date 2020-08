A partir de este lunes arrancó la entrega de 9 millones 170 mil 90 ejemplares de libros de texto gratuitos, los que se distribuirán a través de las Coordinaciones de Desarrollo Educativo (Corde´s), informó el gobernador, Miguel Barbosa, quien adelantó que los niños tendrán sus uniformes y zapatos escolares de buena calidad, para el ciclo escolar 2020-2021 que arrancará por medio de las plataformas digitales, ante la pandemia del Covid-19.

En conferencia de prensa, el mandatario local informó que los menores de edad recibirán libros de texto gratuito como cada año, esta entrega se realiza a partir de esta semana a niños de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de que el próximo 24 de agosto arranquen sus clases virtuales, es decir, por medio de las diferentes plataformas digitales, redes sociales y uso de televisión abierta, así como los canales del Estado.

“Arrancamos la entrega de los libros de texto para el ciclo 2020-2021 de preescolar, de primaria, libros de texto de secundaria y libros de texto de telesecundaria, estos libros estarán en manos de nuestros niños, de nuestros jóvenes para que puedan iniciar su curso a distancia. Este término a distancia es un asunto presencial del maestro, pero el maestro estará en una imagen de un lugar remoto, pero estará interactuando con ellos, con total disciplina”, dijo.

El mandatario local exhortó a la colaboración de los padres para que los menores de edad inicien sus clases habituales desde temprana hora, pues aún cuando estarán tomando clases en sus casas, resaltó la importancia del uso de uniforme, uso de materiales y el horario habitual, como si se tratará de clases presenciales, como una forma de disciplina que ayudará a la formación de los menores de edad.

“A las 8.30 van a empezar sus clases, todo el día de clases un rato de descanso y hacer la tarea con alguien que los ayude, es un ciclo en su arranque todo igual. Por favor papás no dejen que los niños no recuperen la disciplina, no dejen que los niños se sigan levantando o no levantando, hay que disciplinarlos a todos”, dijo.

Escudo de Puebla en uniformes de algodón y zapatos de piel

Los cerca de un millón de uniformes escolares que se distribuirán, serán de buen material, elaborados con tela de algodón para evitar daños en la piel de los niños; además, los zapatos serán de piel, no de cartón y sintéticos como ocurrió en las administraciones del Partido Acción Nacional (PAN), gobiernos que entregaron estos insumos de mala calidad.

El gobernador informó que ya está en proceso la licitación de los uniformes escolares y los empresarios deben garantizar buen material, además los colores serán en neutro sin logotipos del Gobierno del Estado, como solía ocurrir en las pasadas administraciones.

“Tendrán el escudo del Estado de Puebla, no con escudo del Gobierno de Puebla, zapatos de piel no con suelas que les hacían lesiones, uniformes bien, de calidad, de algodón”, dijo el gobernador.

De acuerdo al calendario marcado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) será el 24 de agosto cuando se arranquen las clases de forma virtual, serán un millón 600 mil alumnos los que inicien clases por medio de las plataformas digitales, con más de 74 mil docentes en todo el estado, por lo que será hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde cuando los alumnos retornen a sus aulas.