El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue escoltado por un agente del Servicio Secreto durante una conferencia de prensa, tras reportes de disparos fuera de la Casa Blanca.

Poco después, el mandatario regresó y explicó que había tenido que abandonar el lugar debido a unos disparos en el área.

"Hubo de hecho un tiroteo y alguien fue trasladado al hospital. Desconozco la situación de la persona", indicó.

President Trump was rushed out of the White House briefing room Monday evening and later said the Secret Service had shot someone nearby. https://t.co/RrzvQqqQT4 pic.twitter.com/LdU94gVZZY