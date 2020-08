En Puebla no hay impunidad en los casos de violencia en razón de género afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que en lo que va del año suman 38 feminicidios, de los que se han resuelto 80 por ciento, destacó que, por cada delito de este tipo su gobierno actúa para detener al o a los responsables.

El mandatario local pidió a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Violeta Alanís, revisar sus datos antes de brindar información errónea, pues la desmintió en sus cifras respecto a la impunidad, toda vez que ella afirmó que solo el 5 por ciento de los casos se judicializan y un poco más del 1 por ciento alcanzan una sentencia.

“A ver comisionada, no es cierto que el 5 por ciento se resuelven, en el año llevamos 38 casos de feminicidios y hemos resuelto el 80 por ciento, aquí en Puebla no hay impunidad, sí hay casos de feminicidios, pero no hay impunidad, contra cada responsable de una acción violenta en contra de las mujeres hay un presunto responsable en la cárcel, no sé quién le dio esos datos mal intencionados, la engañaron, son datos que puede usted corroborar en el Sistema Nacional del Consejo Nacional de Seguridad Pública y ahí está el fiscal que está enlazado para que nos lo puedan decir, también está el presidente del Tribunal Superior de Justicia”, dijo el gobernador.

Durante la la primera sesión ordinaria y firma de convenio del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Puebla, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal también pidió mayor interés del Gobierno Federal para atender no solo la violencia por razón de género sino la seguridad, pues su gobierno solo ha enfrentado a la delincuencia.

“Pido mayor interés de la federación, a mí seguridad pública nacional no me ayuda en nada, en nada me ayuda y ojalá que me ayude más la federación en el asunto de seguridad en Puebla”, dijo el mandatario local, quien destacó que en Puebla los delitos de alto impacto disminuyeron y Puebla pasó del lugar 5 en inseguridad al 23.

A su vez, Barbosa Huerta, aceptó la petición de la titular de Conavim para trabajar y revisar las causas de cada caso de feminicidio, para dar solución a este problema que consideró “es un asunto de desigualdad estructural”, en el que no solo los Gobiernos deben actuar, sino la sociedad en general, hombres y mujeres.

El mandatario local dijo que su administración está preocupada y ocupada en atender la violencia por razón de género que se presenta, producto de que la sociedad educa a los niños, a los jóvenes y a los hombres con una visión machista.

“Hay muchas otras, es multifactorial, pero esa es una y puede ser la principal y cuando la convivencia social se descompone surgen ese tipo de cuestiones de manera más grotesca y en una sociedad que se descompuso y que se volvió violenta es cuando grupos vulnerables como las mujeres han sufrido más”, dijo el mandatario local.

Pide Conavim trabajo conjunto

Previo a la intervención de Barbosa Huerta, la titular de la Conavim, Fabiola Violeta Alanís, propuso al jefe del Poder Ejecutivo Estatal trabajar para revisar cada caso de feminicidio y homicidios dolosos, junto con la Fiscalía General del Estado y los Poderes Judicial y Legislativo.

“Le propongo una tarea conjunta en donde podamos en una Mesa técnica revisar los casos concretos de muertes violentas de mujeres en el estado de Puebla por lo menos en el último año, me refiero a los feminicidios y a los homicidios dolosos, quisiéramos revisarlo de manera conjunta, los casos, no las carpetas de investigación porque eso no nos corresponde, con la FGE”, dijo.

La comisionada destacó que en Puebla hay un trabajo importante para dar seguimiento a la alerta de violencia de género en 50 municipios, por lo que señaló que desde el Gobierno Federal se busca atender a cada estado.

En su intervención, la secretaria de Igualdad Sustantiva del Gobierno Estatal, Mónica Díaz de Rivera, informó que el programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2020-2024 comprende cuatro ejes y objetivos, 15 estrategias y 110 líneas de acción.

Durante esta sesión, el gobernador reconoció el trabajo de Díaz de Rivera, quien a pesar de estar delicada de salud atiende de forma eficiente la Secretaría de Igualdad Sustantiva y ayuda a las mujeres en riesgo.

En dicha sesión realizada de manera virtual, participaron la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, Rosario Orozco Caballero; el fiscal estatal, Gilberto Higuera Bernal; el diputado local y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, el titular del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, así como integrantes del gabinete y presidentes municipales.