Morena no ha logrado consolidarse como partido producto de la disputa interna por el control del mismo, en la víspera de los comicios de 2021; el gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que instituto político tuvo que consolidarse de 2018 a la fecha como un gran “partido en el poder nacional y estatal y no lo hizo”.

A pregunta con respecto al método de selección de sus órganos de dirección, el mandatario poblano prefirió no emitir opinión al respecto; en cambio, dijo que Morena es un gran movimiento, pero no se ha consolidado gracias a sus luchas internas.

“Morena tuvo que haberse consolidado institucionalmente para haber sido un partido en el poder a nivel nacional y a nivel estatal y no lo hizo, no lo hizo, no incide en la conformación de los hechos políticos como tales, es lamentable que un gran movimiento, que un partido que llevo al triunfo a todos nosotros por sus luchas internas, por prácticas que no deben existir no hayan tenido una consolidación”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo en Puebla, se ha mantenido al margen de los conflictos de Morena y pocas veces ha opinado con respecto a lo que ocurre en este instituto político; por lo que este martes se limitó a expresar que quiere a Morena fortalecido institucionalmente.

“Quiero que se resuelvan las cosas, quiero que Morena sea un partido fortalecido institucionalmente para que pueda ser un partido en el poder y que no siga así como hoy está, eso sí quiero”, refirió el mandatario poblano.

Y es que, del 25 al 27 de agosto se realizará la encuesta para elegir al presidente y secretario nacional de Morena; en medio de una disputa de los grupos, pues hay quienes apoyan la llegada de Yeidckol Polenvsky, otros la llegada de Bertha Luján, otros prefieren que siga al frente Alfonso Ramírez Cuéllar; no obstante que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó una encuesta abierta y la convocatoria que emitió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) solo limita la participación a los consejeros nacionales previamente registrados.