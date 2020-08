El Gobierno de Puebla analiza las condiciones para celebrar el Grito de Independencia el 15 de septiembre, en cambio la Feria de Puebla este 2020 queda cancelada, pues no hay condiciones para hacer eventos de varios días y que concentren a miles de personas en el Centro Expositor, dichas actividades al inicio de la pandemia del Covid-19 se pospusieron para noviembre de este año, pero ya no se realizarán.

“En 2020 no habrá feria, no cómo va haber feria, no estamos en condiciones de que haya un evento masivo o limitado, que haya un palenque de miles de personas, no. Prepararemos una gran feria la que iba a ser en 2020 en el 2021, pero en el 2020 ya no habrá feria, no hay condiciones para ello”, dijo el mandatario local.

Debido a que la pandemia del Covid-19 en Puebla comenzó en marzo de este año, se emitieron más de 20 decretos con ello se cerraron las actividades económicas y turísticas, en principio se informó que la Feria de Puebla se realizaría en noviembre de este año; sin embargo, debido al movimiento de los contagios, estos eventos se cancelan.

Con respecto al Grito de Independencia, el jefe del Poder Ejecutivo informó que se analizan las condiciones para llevar a cabo este evento cívico, “sí habrá Grito de Independencia, las condiciones son las que no se pueden definir en este momento, pero sí habrá Grito, vamos a ver qué condiciones hay en ese momento para llevar a cabo esa gran fiesta de la Patria Mexicana y lo haremos”, dijo.

La semana pasada, el mandatario local refirió que a pesar de que el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales cancelen estos eventos patrios, por la pandemia del Covid-19, la gente siempre busca la forma de reunirse para festejar esta fecha que marca a las y los mexicanos, por lo que su administración analiza las condiciones en las que se pueda llevar a cabo este evento.