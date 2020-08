En una acalorada sesión extraordinaria de Cabildo, Claudia Rivera Vivanco reveló que algunos regidores, que previamente anunciaron votar en contra de la reorientación presupuestal de 500 millones de pesos para ayudar a población y a empresarios dañados por el Covid-19, intentaron extorsionarla, pero además quisieron comprar a sus pares para evitar la aprobación.

Edson Armando Cortés Contreras, Marta Ornelas Guerrero, Rosa Márquez Cabrera, José Luis Acosta y Libertad Aguirre Junco son los regidores que previamente indicaron que no aprobarían la propuesta, mientras los panistas ni calientes ni fríos, se abstuvieron.

Los inconformes indicaron que carecían de información sustancial, pero además, señalaron que al seno del Ayuntamiento existe dinero suficiente que se pudo emplear desde hace tiempo atrás para apoyar a los sectores económicos y sociales afectados por la pandemia del Coronavirus.

La votación fue aprobada con 12 votos a favor y el sufragio de calidad de la alcaldesa en la sesión que aún se desarrolla en medio de un ambiente intenso.

Además, una colerica Rivera Vivanco calificó a varios de los regidores que se opusieron de "arribistas políticos" porque únicamente están lucrando con Morena, sin vivir la etapa de formación del Movimiento Regeneración Nacional.

“Existen algunos compañeros y compañeras que se sumaron a un proceso de transformación que no conocen este proyecto, que no les dolió, que nos les costó y que llegaron por un proceso de arribismo; les digo que significa arribista, es una persona ambiciosa, que progresa sin mostrar escrúpulos, la ciudadanía tendrá que juzgar, nos juzga y nosotros no podemos guardar silencio a esas malas prácticas”, subrayó en la sesión que aún se encuentra en proceso.