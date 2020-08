Sin revelar los nombres de regidores que solicitaron tres millones de pesos para votar a favor de la reorientación de 500 millones de pesos del presupuesto de Egresos, con la finalidad de paliar la crisis económica propiciada por el Covid-19, Liza Aceves López advirtió que el cañonazo era para ser empleado en sus distritos electorales rumbo al proceso electoral que comenzará a acentuarse en el 2021.

Dijo que no es correcto ventilar en los medios de comunicación este tipo de casos porque todo se desarrollará en los tribunales.

No es recomendable litigar lo que es un delito en los medios (informativos), dijo, pero los medios son un gran aliado en esa transformación.

Reveló que se han enfrentado acciones que no son éticamente viables.

Remató diciendo que nunca aceptarán dinero por votos: “En este gobierno respetamos a la oposición y sus conductas, las críticas razonadas y la diferencia política. Lo que no vamos a aceptar es que se pida dinero por votos”.

La Secretaria General del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López, acentuó que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco respeta las conductas críticas y las diferencias ideológicas de la oposición, pero no los actos de corrupción que se practicaban en anteriores administraciones por no ser parte de la cuarta transformación.

Al seno de la alcaldía refrendó el respeto a la oposición y a sus conductas críticas razonadas, a las diferencias políticas y a sus ideológicas.

"No compartimos y no respetamos es la actitud de ciertos actores políticos y las diferencias que ni son políticas o ideológicas, sino éticas; las diferencias son bienvenidas y el debate es bien recibido, pero lo que no vamos a transitar es que se pidan recursos económicos por votos, eso nunca va a ocurrir”.

Los hechos de intentona de extorsión, insistió, están documentados y cuentan con todos los elementos para presentar las denuncias correspondientes.

“Se están haciendo las denuncias y hay que decir que la extorsión está documentada para presentar los elementos ante las autoridades que se dedican a perseguir los actos de corrupción, pero también frente a las autoridades partidarias que podrán tener una opción sobre estas actitudes”, subrayó.

Reveló que los regidores han solicitado en diferentes ocasiones diversas cantidades de dinero a cambio de sus votos en el Cabildo, pero nunca tan descarada como en esa ocasión.

“Ya habíamos tenido otros momentos similares, pero suele ocurrir cuando tenemos votaciones importantes porque hay una práctica añeja, por lo menos así es relatado por algunos actores políticos que quieren recuperar los usos y costumbres del pasado, que en determinadas votaciones hay que entregar una cantidad de dinero a quienes tienen el voto de la ciudadanía para ejercer su representación en cabildo pero todo esto está documentado”.