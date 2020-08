Ante la crisis por la contingencia de Covid-19, han dejado de circular al menos seis rutas, por lo que concesionarios solicitaron al gobierno estatal un acuerdo para que no se vean más afectados económicamente.

En entrevista a Intolerancia Diario, Samuel Méndez Díaz, representante de la Asamblea Permanente del Transporte, afirmó que la plataforma para estar conectados a los servicios de seguridad, no sirven.

De este modo, señaló que han solicitado a las autoridades que solo tengan cámaras de seguridad las unidades, sin conectarse a una plataforma, debido a que tiene un gran costo económico y ni siquiera sirve.

Destacó que por la contingencia sanitaria y las medidas para evitar contagios de covid-19, como todo el mundo, los transportistas están en una de las crisis más severas de su historia.

Incluso al menos el 50 por ciento del parque vehicular está guardado al no ser productivo tenerlo en las calles.

“Para nosotros es trágico, hay rutas que ya desaparecieron a la situación está muy complicada, se han devuelto unidades compradas, hay problemas legales, los pocos que comprar solo lo hacen con las tipo Van”, dijo.

En este entorno, destacó que ha bajado la inseguridad o asaltos a las unidades hasta en un 40 por ciento, gracias al ataque de autoridades a bandas de dedicadas a los asaltos a pasajeros.

Entre las rutas desaparecidas destacan la 2000, Libertad Cuauhtémoc, 22 y Perimetral 3, entre otras.

Las solicitudes

Samuel Méndez Díaz, representante de la Asamblea Permanente del Transporte, destacó que sólo el 15 por ciento de las más de 17 mil unidades colectivas tienen cámaras de seguridad y de estas menos el 1% está conectada con autoridades.

Por lo tanto, señaló que han planteado algunas propuestas al gobierno estatal para hacer frente a la crisis.

Una de las propuestas es que la antigüedad máxima de los vehículos pase de 10 a 15 años y que después de que rebasen la década se les pase una revista anual para ver las condiciones. “Si no pasa la revista que salga”, dijo.

En el tema de las cámaras de seguridad que deberían estar conectadas a una plataforma de seguridad, explicó que no sirve.

Señaló que se les obliga a comprar equipos caros de hasta 20 mil pesos que tengan transferencia remota de imágenes, pero no funcionan, además de la renta mensual de los datos de internet para el servicio por alrededor 500 pesos.

“La propuesta que se hace es que continuemos con los GPS, con botones de pánico, pero conectados a la empresa que presta el servicio y que las cámaras nada más sean de videograbación".

Afirmó que la información o videos se respaldarían y se entregarían de ser necesarios a la Fiscalía General del Estado (FGE) en caso de cualquier investigación.

“Que no sean cámaras con transmisión de datos, con eso se nos reduce a una tercera parte el costo de los equipos y nosotros tendremos respaldada la información que cualquier autoridad solicite”, dijo.

Explicó que la situación económica es trágica y no se puede costear la conexión que se solicita.

-¿Entonces la plataforma está fallando?

- La plataforma no funciona.

Señaló que el artículo 37 de la Ley del Transporte, señala que deben estar conectados a los sistemas de seguridad pública, pero siempre y cuando los sistemas funcionen.

Aseveró que los sistemas de seguridad como el DERI y C5 dijeron que no podrían soportar la conexión, al no tener recursos materiales, ni humanos para la vigilancia de más de 17 mil unidades de transporte público.

Por lo tanto, la Secretaría del Transporte anunció que montaría un sistema o plataforma, sin embargo, la misma no soporta, sostuvo.

“Nosotros dijimos, para qué comprar un equipo si están rebasada la necesidad”, sostuvo.

-¿Eso ya lo han probado que no funciona?

-Mira, apachurra un botón de pánico y ve qué pasa, no pasa nada, no funciona nada porque no hay capacidad y además la gente ni siquiera está pagando los servicios de internet.

Por lo mismo se presentó la propuesta en la Secretaría de Transporte, dijo, para que se pongan nada más las cámaras de videovigilancia. “La diferencia es que solo no estaríamos conectados a una plataforma que no funciona”, aseveró el concesionario.

Detalló que ese equipo de cámaras costaría alrededor de 7 mil 500 pesos, mientras que el que tiene conexión supera los 20 mil pesos, el cual es incosteable en estos tiempos de crisis, dijo.

“Hasta con tarjeta podemos pagar, sería mejor que un sistema que cuesta además 400 pesos mensuales de datos para contar con elementos que no funcionan, lo peor es eso, que no sirven”, dijo.

Aseveró además que en todos los asaltos que han ocurrido en Puebla, nadie de los afectados ha apretado el botón de pánico, por el mismo riesgo que corren.

“Nadie apachurra los botones de pánico, porque ¿si te estuvieran asaltando lo apachurrarías?, creo que no verdad, me van a agarrar a madrazos o me van a matar, es un riesgo”, dijo.

Cuando estaban funcionando no hay registros de que se hayan utilizado los botones de pánico, en todos los casos se llamó al 911 una vez que se realizó el ilícito, dijo finalmente.