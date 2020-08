El grupo de regidores del G5, sin presentar pruebas, dicen que la posible extorsión al gobierno de Claudia Rivera Vivanco por tres millones de pesos es una cortina de humo y, como la canción de Pedro Fernández, aseguran que "yo no fui" a justificación no pedida.

Ante ese panorama, la regidora Marta Ornelas Guerrero retó a la alcaldesa a revelar los nombres de quienes pidieron el dinero para sacar adelante la iniciativa del plan 500 millones de pesos.

El líder del G5, Edson Armando Cortés Contreras, refrendó que la autoridad únicamente generó el distractor de humo para ocultar la falta de capacidad.

Acompañado por Rosa Márquez Cabrera, Libertad Aguirre Junco, José Luis Acosta, Marta Ornelas Guerrero y Roberto Eli Esponda Islas, dijo que ninguno del grupo buscó dinero.

“Le exigimos ponerle nombre y apellido a quienes han intentado extorsionar los señalamientos que hizo ayer quien encabeza el ayuntamiento, ponen entredicho la honorabilidad, lacera socialmente a los integrantes del cabildo, por lo exigimos de manera inmediata salgan a dar a conocer los nombres”, subrayó Cortés Contreras.

Además, en video conferencia dijo que la autoridad quiere cambiar a los integrantes de la comisión de Patrimonio y Hacienda porque ha venido votando en contra de los estados financieros de la alcaldía en varias ocasiones.

Dijo que su grupo está más fuerte que nunca y no lograran dividirlos ni permitirán lacerar la democracia con fines electoreros.

Señaló que los regidores son un contrapeso a través de los cuestionamientos a la autoridad del Ayuntamiento.

El reto

Ornelas Guerrero exigió a la alcaldesa a mostrar las pruebas de que dos de ellos extorsionaron al Ayuntamiento con tres millones de pesos, pero Rivera Vivanco la víspera en sus declaraciones y hasta el momento no reveló nombres en medios de comunicación.

En referencia a las declaraciones de la Secretaria General, Liza Aceves López, sobre que un par de los que votaron en contra de la reorientación del presupuesto de Egresos por 500 millones de pesos pidió tres millones de pesos para sufragar a favor, acentuó que no se siente aludida y las autoridades municipales deberán presentar denuncias y dar los nombres de los implicados.

En contra parte indicó que se demostrará que solo buscan intimidarlos por la postura crítica que desde el comienzo de la gestión han mostrado sobre la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

Ornelas sostuvo que es grave la acusación porque se encuentran desprestigiando a las personas sin demostrar sus dichos.

"No me doy por aludida, a mi que me revisen, no he pedido ni un solo peso y no he recibido nada (de dinero)".

Dijo que "pone las manos sobre el fuego por sus compañeros" y están más unidos que nunca.

Indicó que están analizando una denuncia pero esperarán a conocer los nombres de los involucrados.