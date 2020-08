Tras 100 años de convertirse en uno de los hoteles y restaurantes más emblemáticos de Puebla, el Hotel Royalty ubicado en la zona de los portales en pleno zócalo de la Ciudad, no pudo contra la crisis económica provocada por contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y tuvo que cerrar sus puertas hace casi cinco meses.

"Llegamos al punto de tener una mesa al día, de plano, y antes sin bronca teníamos unas veinte o treinta mesas. Se empezaron a recortar los horarios de trabajo, al principio nos pagan nuestra quincena completa sin ningún problema, pero ya luego nos notificaron que iba a ser complicado que nos la dieran completa, pero nos daban media quincena", expresó Jorge Benítez en un reportaje presentado por Dulce Fernanda Torres, esta noche durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN).

El caso de Jorge, se suma al de miles de mexicanos que perdieron su empleo a causa de la pandemia, de acuerdo con datos del INEGI, de los 13 millones de mexicanos que reportaron no tener empleo, al menos 11 millones estuvieron ausentes del trabajo a consecuencia de la contingencia de coronavirus.

Después de perder su empleo como bartender del hotel, Jorge señaló que sintió preocupación por su futuro: "obviamente nos van a liquidar a todos, no sé cuánto me vaya a tocar a mí, cómo le voy a hacer con mis gastos, ahorita conseguir trabajo va a estar complicado, entonces fue un momento donde pasaron muchas por mi cabeza, pero sabía que no iba a haber de otra".

Será hasta enero de 2021, cuando el Hotel Royalty reabra sus puertas, bajo un concepto "boutique", sin embargo para los casi 100 empleados que despidieron, la realidad del desempleo continúa. Jorge, por ejemplo, ya se prepara para iniciar un nuevo de trabajo en las plataformas de repartición de comida: "supongo que sí va a ser difícil, pero en algún lugar debe haber una oportunidad".

¿Qué pasará con las familias que dependían de estos empleos?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!