Uniendo creatividad y talentos, Fremantle, Fabula y Amazon Prime Video, una vez más hacen equipo para llevar a cabo ahora la segunda temporada del thriller psicológico, La Jauría, gracias al éxito de la primera temporada de esta impactante serie dramática basada en hechos reales.

Directivos y creativos han expresado que la rápida decisión de anunciar la segunda temporada de “La Jauría”, fue por la evidente respuesta que recibió la primera temporada, la cual se estrenó el viernes 10 de julio en Amazon Prime Video en América Latina y España; donde la poderosa historia de mujeres dio mucho de qué hablar, lo que hizo a los productores a dar luz verde a la segunda parte.

De la segunda temporada La segunda temporada se basará tanto en los aspectos de suspenso de la primera, como en la exploración de ideas aún más grandes sobre justicia y políticas de género. Y es que en la primera parte de esta serie, las mujeres fantásticas delante y detrás de la cámara, presentaron una historia inteligente y emocionante, con intriga, que ha deleitado al público en América Latina y España. A su vez en la segunda parte, servirá también para reconocer al talento de actores y actrices, equipo técnico, escritores, directores y a todos los profesionales que se involucraron en el proceso de esta serie, que tendrá seguramente su estreno de segunda temporada, los primeros mes del 2021. Recordando la primera parte La primera temporada de ocho episodios cuenta la historia de la desaparición de una niña en una escuela católica que organiza una protesta y sin saberlo, se convierte en el centro de una investigación policial que expone un juego mortal en línea que recluta hombres para cometer actos de agresión hacia mujeres y que sale a la luz cuando un video de su propia agresión se vuelve viral después de que ella desaparece. La serie es protagonizada por Daniela Vega (Una mujer fantástica) y Antonia Zegers (Fugitivos), junto con Mariana Di Girolamo (Ema, Pituca sin Lucas), Antonia Giesen (Ema, Inés del alma mía), Paula Luchsinger (Ema, Tranquilo Papá), Alberto Guerra (El Señor de los Cielos, Ingobernable), Marcelo Alonso (The Club) y Francisco Reyes (¿Dónde Está Elisa?). La Jauría es dirigida por la reconocida Lucía Puenzo (XXY), y producida por Fabula (El Presidente, Una mujer fantástica) y Fremantle (My Brilliant Friend, The Young Pope, American Gods). Christian Vesper de Fremantle, Juan de Dios y Pablo Larraín, Ángela Poblete y Mariane Hartard de Fábula, son productores ejecutivos de la serie. Fremantle maneja la distribución global de esta serie dramática.

De la productora

Fabula es la productora cinematográfica más prolífica de América Latina, conocida por "Una mujer fantástica", ganadora del Premio de la Academia a la Mejor Película Extranjera en el 2018. Fundada en 2004 por Juan de Dios Larraín (productor) y Pablo Larraín (director / productor), su trabajo abarca cine, televisión, publicidad y servicios de producción; han producido más de 27 películas, 800 comerciales y tres series de televisión hechas en Chilela última "El Presidente". Mientras que Fremantle, es una de las compañías creadoras, productoras y distribuidoras de contenido con guion y sin guion, más grandes y exitosas del mundo entre sus producciones Got Talent, My Brilliant Friend, Family Feud ,The Young Pope, American Gods y The X Factor.