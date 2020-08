El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, informó que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron extender otro mes más el cierre de su frontera común para viajes no esenciales de manera terrestre.

En su cuenta de Twitter escribió: “Seguimos trabajando con nuestros socios canadienses y mexicanos para frenar la propagación de Covid-19. En consecuencia, hemos acordado extender la limitación de viajes no esenciales en nuestros puertos de entrada terrestre compartidos hasta el 21 de septiembre”.

