Este sábado 15 de agosto se conmemora, como cada año, el Día Mundial de la Relajación y en este 2020 es casi una obligación reflexionar sobre la importancia que tiene.

Como parte del #QuédateEnCasa te invitamos a celebrar con alguno de estos cinco títulos que te ayudarán a combatir el estrés desde diferentes ángulos y alcanzar un estado óptimo de salud física y mental.

Además de aprender a dominar el insomnio, encontrar el placer en todo lo que hacemos, descansar tu mente, aminorar los nervios y estar en armonía con quienes nos rodean, nos mostrará que es posible llevar una vida más relajada.

¿Cuántas horas has pasado en la cama mirando al techo sin poder dormir? En ellas, ¿te has preguntado cómo se dividía la burocracia del Imperio Bizantino? ¿O cuántos tipos de tubérculos existen en Los Andes y cuáles son sus múltiples y curiosos usos?

Y al perseguir estos pensamientos que no te llevan a ninguna parte, ¿has deseado que te parta el rayo del sueño y acabe con tu miseria? No busques ni sufras más.

Esto te mandará a dormir (Planeta), reúne los textos e ilustraciones más extraños que no pensarás que te harán disfrutar de tu mejor noche. La profesora K. McCoy y el doctor Hardwick son expertos en hipnosis y letargia estereotípica y ofrecen mediante este libro la solución a esas noches en vela tratando de descubrir soluciones a problemas mundiales o a esos conteos interminables de ovejas. El insomnio y el estrés van de la mano, y la reparación de estos se encuentra al alcance de unas páginas.

Cosas fundamentales como una buena alimentación, el placer, ejercicio físico y la convivencia sana con quienes te rodeas, ayudan a reducir el estrés. Epigenética (Ariel), es otro de los libros que te ayudarán a conseguir la relajación necesaria en tu vida. Joël de Rosnay revela el alcance de esta revolución científica como práctica cotidiana para alcanzar equilibrio físico y mental.

La epigenética es uno de los recientes descubrimientos más importantes y, a través de los consejos básicos que Joël de Rosnay, científico y exinvestigador del MIT, nos comparte, será posible cambiar nuestro funcionamiento individual e, incluso, dentro de nuestras sociedades.

¿Por qué algunas personas prosperan y otras se quedan estancadas?

¿Cuál es su secreto para alcanzar el máximo rendimiento y además ser felices?

Esta ventaja extra se llama Fuerza Vital: todos la tienen, pero pocos la aprovechan.

En El poder de tu fuerza vital (Diana), de Rajshree Patel, encontrarás que todos tenemos cualidades y capacidades que nos ayudan a realizarnos en lo que deseamos, pero muy pocos las desarrollamos.

Patel es maestra y vocera del movimiento “El arte de vivir”, que ha brindado programas de bienestar a empresas como Amazon, Microsoft, el Banco Mundial, NBC y Harvard. Este libro presenta herramientas para que tu mente descanse y puedas resolver cualquier crisis.

Empiezan los dolores de estómago, desaparece el hambre, el insomnio se vuelve común, el sudor en las manos aumenta, se pasa de la tristeza a la furia en segundos y todo parece estar en contra: ¿qué pasa? Se llama ansiedad. ¡Y se puede controlar!

Mi plan de supervivencia contra la ansiedad (Diana), de Sue Knowles, Bridie Gallagher y Phoebe McEwen, permite reconocer los síntomas, dominarlos y lograr que no signifiquen un impedimento para realizar todas tus actividades. El miedo a lo incierto estará presente siempre que tengamos algo nuevo enfrente, pero con su lectura tendrás un plan que te ayudará a combatir todos esos pensamientos que te imposibilitan. Este es un título recomendado para jóvenes.

Si ya conseguiste relajarte, ahora toca que lo hagas para con los demás, y ¿por qué no?, que les ayudes a alcanzar este estado.

Los cinco beneficios de ser amable (Diana), es una recopilación de sencillos ejercicios, consejos y mucho sentido del humor de David Hamilton, especialista en bioquímica. Tu sistema nervioso te agradecerá el ser amable con los demás. Cuando lo hacemos de esta manera, nos sentimos más felices y estamos más sanos porque se produce serotonina, oxitocina y se detiene la oxidación celular. La amabilidad es lo único contagioso que te ayudará a estar sano y en equilibrio con los demás.