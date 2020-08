El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que será el siguiente año cuando se concreten las obras de infraestructura para tres Centros de Reinserción Social (Ceresos) en Tehuacán, Cholula y Puebla, para evitar la sobrepoblación.

El mandatario local dijo que con una inversión de mil millones de pesos se repondrá el Cereso de Cholula, por lo que ya se trabaja en el proyecto, pues la construcción será sobre un espacio de diez hectáreas.

Explicó que “un centro es para reponer el de Tehuacán, otro para reponer el de Cholula y otro para dividir el de San Miguel (…) Nosotros vamos hacer el de Cholula, con una inversión de aproximadamente mil millones, el año siguiente, vamos a ubicar un terreno de aproximadamente diez hectáreas y vamos hacer el penal de Cholula con una inversión de mil millones de pesos”, dijo el mandatario local.

Barbosa Huerta explicó que en el caso del penal de Tehuacán, ya se busca el espacio donde será reubicado, aquí “lo que se pretende es hacer una especie de canje, vender el terreno donde está el actual reclusorio y que con ese mismo dinero se construya uno nuevo porque ya quedo el reclusorio actual en medio de la Ciudad, pero todo es con dinero privado”, dijo.

Sin dinero de la federación

El gobernador dijo que adicionalmente a estas acciones, en la entidad hace falta un penal federal; sin embargo, ante la crisis que atraviesa el país, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no enviará recursos para una obra de este tipo.

“Del penal federal, me dijo la federación que no tiene dinero, de acuerdo, pedí a la federación mil 500 millones de pesos para dividir el de San Miguel y yo poner la diferencia y me dijeron que no tienen dinero”, dijo el mandatario local.

Y es que, producto de la contingencia sanitaria, la mayor parte de los recursos se destinaron al rubro de la salud; por lo que, a partir del siguiente año, las obras que se realizarán en los Ceresos serán con recursos estatales.

Puebla entre los estados con más sobrepoblación en Ceresos

A través de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Puebla es una de las cinco entidades con más sobrepoblación en los Ceresos, esto además los pone en riesgo debido a la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con datos de este organismo, se acumularon 30 fallecimientos de personas privadas de su libertad a causa de este virus, pues según el informe especial la sobrepoblación se rebasa en 31.7 por ciento.

La información que se da a conocer resalta que la capacidad de los penales es de 6 mil 012 personas, pero se atienden a 7 mil 916 reclusos, por lo que esto los pone en más riesgo; sin embargo, cabe recordar que la Secretaría de Gobernación (Segob) habilitó el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) para aislar a las personas contagiadas.

Además de Puebla, el Estado de México, Nayarit, Morelos y Durango, también tienen sobre población en sus penales, esto de acuerdo a los estudios que ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).