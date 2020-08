Para los que gustan de la emoción y las aventuras de los súper héroes, pero no cualquier súper héroe, llega la sátira “The Boys” en su segunda temporada la cual se estrenará el viernes 4 de septiembre hasta el 9 de octubre donde culminará con un final épico, a través de Amazon Prime Video.

Lo que veremos, la producción y elenco

La sátira de súper héroes amada por los fans, lanzará tres episodios el día del estreno. La noticia llegó justo después de que el elenco se reunió para un evento virtual, organizado por la estrella invitada de la segunda temporada Patton Oswalt, que miró hacia atrás en la primera temporada y también dejó unas pistas de la siguiente.

La serie Amazon Original de ocho episodios estará disponible en Amazon Prime Video en más de 200 territorios alrededor del mundo y es producida por Amazon Studios y Sony Pictures Television Studios con Point Gray Pictures, Kripke Enterprises y Original Film.

En cuanto a lo que veremos, la temporada dos promete ser aún más intensa y loca, ya que encuentra a The Boys huyendo de la ley, perseguidos por los Supes y tratando desesperadamente de reagruparse y defenderse de Vought.

En secreto, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko (Karen Fukuhara) intentan adaptarse a una nueva normalidad, con Butcher (Karl Urban) sin aparecer por ningún lado.

Mientras tanto, Starlight (Erin Moriarty) debe buscar su lugar en The Seven cuando Homelander (Antony Starr) se propone tomar el control por completo. Su poder se ve amenazado con la incorporación de Stormfront (Aya Cash), una nueva Supe conocedora de las redes sociales, que tiene sus propias intenciones.

Por si eso fuera poco, la amenaza de los Súper villanos toma el centro del escenario y hace olas cuando Vought busca capitalizar la paranoia de la nación.

Los Supes de The Seven también incluyen a Queen Maeve (Dominique McElligott), ATrain (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) y Black Noir (Nathan Mitchell).

Las estrellas recurrentes en la segunda temporada incluyen a Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins y Giancarlo Esposito regresando como el jefe Vought, Stan Edgar, entre otros.

Recordando

The Boys es una versión divertida e irreverente de lo que sucede cuando los súper héroes, quienes son tan populares como las celebridades, tan influyentes como los políticos y tan venerados como los dioses; abusan de sus poderes en lugar de usarlos para el bien.

Es el impotente contra el súper poderoso, mientras The Boys continúan en una heroica búsqueda para exponer la verdad sobre The Seven y Vought, el conglomerado multimillonario que maneja a estos personajes y oculta todos sus secretos sucios.