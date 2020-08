El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió que no habrá modificaciones al decreto de la reapertura económica producto del Covid-19, ésta debe ser ordenada y a partir del siguiente viernes su gobierno analizará si hay o no condiciones para que se dé luz verde a otros giros comerciales; sin embargo, esto dependerá del comportamiento social, pues este fin de semana los Centros Comerciales y tiendas departamentales no respetaron la capacidad permitida de 33 por ciento.

El mandatario local puntualizo que “no se modificarán las reglas de apertura, si nosotros vemos que pasados los 15 días la ola de respuesta a esa apertura es moderada, controlable, entonces podemos empezar a planear una ampliación de la apertura, hasta entonces, no voy a referir en qué actividades, de qué porcentaje, tenemos que ir tomando decisiones conforme a nuestro modelo, el modelo poblano ha sido propio, será expuesto para varios estados porque es un modelo especial”, dijo.

En este sentido, reitera que queda prohibida la apertura de cines, teatros, antros, bares y gimnasios, pues esto será en otra etapa, donde la pandemia del Covid-19 ya esté más controlada, y es que a pesar de que el Gobierno Federal determinó semáforo naranja para Puebla, el mandatario local dijo que los ciudadanos deben mantener el Pacto Comunitario, pues tan solo este fin de semana se registraron 885 nuevos casos de personas con el virus y se sumaron 46 defunciones.

“Manténganse con un cuidado especial, no abran lo que no tengan que abrir como dijeron unos que ya quieren abrir cines, gimnasios, banquetes y todo lo que significa aglomeraciones, no, apenas vamos a ver entre 10 y 15 días de la apertura, vamos a empezar a ver la curva de la ola de subida, de la respuesta y si nosotros encontramos que la ola de respuesta hacia arriba es moderada y la podemos controlar con un comportamiento social responsable entiéndase podremos planear una apertura más grande, esa es la progresividad de la reapertura, eso lo tenemos que entender todos”, dijo.

El jefe del Poder ejecutivo Estatal exhortó a los jefes de familia a cuidarse, pues ese es el Pacto Comunitario, que cada familia siga las recomendaciones sanitarias para que la curva de contagios disminuya.