El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a los padres de familia hacer esfuerzos para mantener la disciplina en los menores de edad y apoyarlos con el aprendizaje desde casa, que se motivó por la pandemia del Covid-19; a su vez, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, refirió que las clases en televisión solo serán un complemento, ya que por medio de las plataformas digitales se debe mantener contacto permanente con las y los maestros, quienes esta semana ya realizan el Consejo Técnico Escolar.

“Que tempranito comiencen a tomar las clases, la diferencia será física o remota del maestro, van a tomar su media hora de descanso o recreo en su propia casa y después van a terminar sus clases para comer y después van a terminar haciendo su tarea porque no se trata de que se queden en pijama tomando clases”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal también detalló que, a partir de septiembre, serán entregados cerca de un millón de uniformes escolares, que serán de buena calidad: Zapatos de piel y telas de algodón, además, los libros de texto gratuitos ya están siendo entregados.

No obstante, como parte de la preparación del arranque ciclo escolar que será sui géneris, desde la semana pasada los más de 74 mil docentes ya iniciaron con la capacitación del contenido de las guías escolares elaboradas en el estado, pero esta semana se continua con la capacitación con respecto a las guías que manda el Gobierno Federal.

Durante el programa “De la A a la Z”, el titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez informó que “en Puebla tenemos un aporte y contribución muy importante a nivel nacional, estas guías para el aprendizaje a distancia son un derrotero para las niñas y niños porque, en uno de los lugares estuve dialogando con las maestras, es un preescolar indígena y me decían que allá, los niños no tienen televisión, no tienen teléfono, no tienen internet por lo tanto funcionan con las guías. Me decía: una maestra viene cada semana, citamos a los papás de manera escalonada y les vamos entregando las guías para toda la semana y si ven la televisión es una situación complementaria”, dijo el secretario.

Van tres semanas de repaso

A partir del siguiente lunes y hasta el 11 de septiembre habrá un repaso académico, esto significa que las y los menores de edad estudiarán con respecto al grado anterior, con el objetivo de recordar lo aprendido y así dar paso a lo que corresponde el nuevo grado escolar.

“Vamos a tener tres semanas de repaso, estas guías están pensadas en esa orientación, del 24 de agosto al 11 de septiembre es repaso donde el aprendizaje es fundamental se colocaron, hay una profundización sobre eso, en estas guías viene una autoevaluación y ahí se genera un proceso de toma de conciencia sobre su propio proceso de aprendizaje”, dijo Lozano Pérez.

El pasado fin de semana la SEP federal dio a conocer los horarios de las clases por televisión, por lo que además de que las y los niños deben observar la programación correspondiente a su grado escolar, trabajarán con sus libros de texto gratuito y con las guías, además de tareas, tomando en cuenta herramientas digitales.

“Ahora que se anuncian los horarios de la televisión, es importante mencionar que la televisión será un complemento de estas guías y no al revés, quiero ser enfático en que no es la televisión la que va educar a las niñas y los niños son los maestros, las maestras, las guías, los mediadores, los que conducen el proceso de aprendizaje, la televisión será un complemento”, explicó.

A su vez, los padres de familia o tutores también tendrán que observar la programación de 7.30 horas a 8 de la mañana, para que en casa puedan ser el apoyo de las y los menores de edad, pues a partir de las 8 horas comienzan las clases de tipo virtual.

Asigna SEP mil 626 plazas laborales

En otro punto, el secretario de educación estatal, Melitón Lozano Pérez, informó que se asignaron mil 626 plazas laborales y con ello se arranque el ciclo escolar 2020-2021, por lo que las y los maestros fueron contratados a partir de este lunes.

“La semana pasada, después de un largo proceso todos aquellos que querían acceder a una plaza, normalistas y no normalistas se anotaron y dieron entregaron su documentación y se asignaron un total de mil 626 plazas de jornada completa para preescolar y primaria y 3 mil 902 horas para secundaria y por primera vez se realizó en línea respetando la sana distancia, esto para nosotros era muy importante porque se requería que los maestros fueran contratados antes de comenzar el ciclo escolar”, dijo el funcionario estatal.

Finalmente comentó que las plazas laborales fueron entregadas con total transparencia, después de un proceso de evaluación conforme lo marca la Ley de Educación y los diferentes reglamentos por lo que los docentes contratados ya están capacitándose y ya participan en el Consejo Técnico Escolar, esta semana.