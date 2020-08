Luego de cancelar su tan esperado tour mundial y retrasar el lanzamiento de su álbum, la banda perteneciente al Salón de la Fama del Rock and Roll, Bon Jovi, anunció su nuevo álbum “2020”, el cual tendrá oficialmente su lanzamiento el próximo 2 de Octubre por Island Records.

Del 2020 y sus sencillos

El álbum el cual ya puede ser pre ordenado para deleite de los fans, cuenta con sencillos como “Do What You Can”, canción disponible en todas las plataformas digitales.

Cabe decir que esta producción, originalmente estaba planeada para salir el 15 de Mayo, pero por la pandemia de coronavirus que se atraviesa, esto no fue posible.

Respecto a la producción “2020”, es un álbum completo con una amplitud y profundidad en composición, en cuanto al título, se bautizó así por un año esencial y retador en muchos frentes. Y es que al igual que todo su país de origen y del resto del mundo, Jon se encontró viviendo una experiencia inesperada, al tiempo que la pandemia del coronavirus cambiaba al mundo, seguido rápidamente por los fasmosos eventos entorno a la muerte de George Floyd que tomaron los titulares, desencadenando en un movimiento nacional por la lucha de igualdad racial.

Lo anterior y lo sumado en este año, fue entonces que 2020 era el nombre ideal para una producción que llegará al corazón de los seguidores, con dos canciones que se escribieron desde el estudio de su casa del artista: “America Reckoning” y “Do What You Can”, melodías que abordan estos eventos y convirtieron el álbum en una completa entidad creativa.

Hay decir que la versión final de “Do What You Can”, escrita por Jon Bon Jovi, fue tocada en acústico por primera vez en el especial benéfico Jersey4Jersey, recaudando 6 millones de dólares para dicho estado que fue azotado duramente por la pandemia. En las semanas que siguieron, la banda completa pudo por fin grabar la canción en el estudio, finalmente agregándola al próximo álbum.

Otras de las canciones son: Limitless (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks), American Reckoning (Jon Bon Jovi,), Beautiful Drug (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks), Story of Love (Jon Bon Jovi), Let It Rain (Jon Bon Jovi), Lower the Flag (Jon Bon Jovi), Blood in the Water (Jon Bon Jovi), Brothers in Arms (Jon Bon Jovi), Unbroken (Jon Bon Jovi).

De la parte altruista

Además de recaudar 6 millones de dólares para la pandemia con una canción, el artista es ampliamente conocido por su filantropía, Jon pasó los inicios de la cuarentena ayudando ha alimentar a personas en situaciones difíciles en su cocina comunitaria JBJ Soul Kitchen Community Restaurant en Red Bank, Nueva Jersey.

“Lavaplatos del Salón de la Fama” como el artista se hace llamar, fue documentado por su esposa Dorothea en una foto, la cual fue después compartida en redes sociales con la descripción “If You Can’t Do What You Do...Do What You Can” (“Si no puedes hacer lo que usualmente haces...haz lo que puedas”).

La mente del compositor inmediatamente entró en acción y una canción completa fue creada al día siguiente, pidiendo Jon a sus fans que escribieran sus propios versos para así contar sus propias historias.