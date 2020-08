Luego de filtrarse un video en el que se muestra a colaboradores del Partido Acción Nacional (PAN) de recibir un supuesto soborno gestionado por Emilio L, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no actúa por venganza al exponer que está combatiendo la corrupción.

En Palacio Nacional, López Obrador recalcó que estas acciones no forman parte de una venganza contra los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues destacó que si son juzgados debe ser porque la población lo avaló en una consulta ciudadana.

“Que no se piense que me estoy vengando, como me robaron la presidencia, y estoy molesto, no he superado que nos hayan robado a la presidencia, porque no fue a mí, fue todo el pueblo, o que hayan impuesto las reformas la energética, la fiscal, la reforma laboral, las llamadas reformas estructurales, la educativa”.

En ese tema de supuesto rencor, AMLO reveló que no le guarda resentimiento a Calderón Hinojosa.

“No, no, ya le dije al expresidente Calderón que es lo que a mí corresponde ya lo perdone por el fraude del 2006 y él sabe bien”.

Finalmente, el titular del Ejecutivo recalcó que no existen linchamientos políticos en la llamada Cuarta Transformación, pues para este tipo de casos se escuchará la voz del pueblo.

“Sin linchamientos políticos por encima de la ley nadie, podemos hacer un ejercicio democrático, una consulta el que haya debate porque juzgar a los expresidentes... la gente tiene los suyos y es el pueblo el que manda entonces vamos a serenarnos y ver esto con toda la seriedad y la responsabilidad”.