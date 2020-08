Los estragos provocados por la pandemia de Covid-19 han ocasionado que las clases se adapten al sistema online, desafortunadamente muchos menores no cuentan con las herramientas necesarias, por lo que sus padres han tenido que ingeniárselas para que los estudiantes continuar con sus estudios.

Tal es el caso de Juan Nieva, un albañil del Barrio Parque República, en Argentina quien ha ofrecido su mano de obra a cambio de una computadora para obsequiársela a su hija, quien el próximo 27 de agosto cumple 15 años.

La historia de Nieva se dio a conocer en ‘Lagarto Show ok’, donde el hombre pidió a la gente que le dieran trabajo para poder comprar una tablet o una computadora, a su hija Tiziana.

Dicha herramienta sería regalada en su cumpleaños, y además la computadora será fundamental para tomar sus clases virtuales.

“Yo me propuse ofrecer mi mano de obra por lo que ella pidió, ya sea una tablet o una notebook, es lo que está a mi alcance (…) No me gustaría no podérselo dar y lo que está a mi alcance es eso, ofrecer mi mano de obra”, contó el padre al programa de la televisión local.

La historia de este padre rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde numerosos usuarios han enviado muestras de apoyo a su iniciativa e incluso el programa puso a disposición un teléfono para quien quiera ayudarlo.