El ex candidato al gobierno del estado, y ex presidente municipal de la capital, Enrique Doger Guerrero, rechazó que el Grupo Oaxaca de José Murat, sea quien maneje al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y manifestó su lealtad al tricolor, para que sean sólo los priístas quienes diriman las diferencias internas.

En conferencia de prensa en línea, rechazó que haya renunciado al PRI, y sostuvo que su salida no está contemplada, además dijo “respeto la decisión de quienes ya salieron del partido, pero no la comparto”, al referirse a la renuncia de German Sierra, Adela Cerezo, así como Juan Manuel Vega Rayet.

Quien fuera diputado local y federal por el PRI, manifestó su apoyo al dirigente nacional, Alejandro Moreno, de quien dijo es un joven que contó con el respaldo de militantes, al igual que Néstor Camarillo Medina que hace unas semanas fue designado dirigente en Puebla.

Aseguró que el PRI es un partido vivo, se participa en la vida política, y son momentos de unidad, advirtió que las diferencias discutirlas y resolverlas adentro.

Sostuvo que en 2021 el PRI será protagonista en el proceso electoral presentando los mejores candidato, y hay que tomar en cuenta que la ciudadanía en éstos momentos reprueba el gobierno federal.

Doger Guerrero, dijo que pareciera que existe el interés de debilitar a los partidos políticos, pero lo que preocupa es la pandemia, el número de contagios, la crisis económica, la inseguridad, los asesinatos aumentan todos los días, partido amplio diverso, discusión permanente

De los escándalos por el caso Emilio Lozoya, indicó que es parte de un proceso, con la cultura del espectáculo para distraer de los problemas serios, y precisó que los procesos no se resuelven en los medios de comunicación, hay que esperar lo que arrojen las investigaciones

Del caso de Antorcha Campesina, señaló que la agrupación sabrá responder a la difícil situación y se advierte que los señalamientos no sean parte de ese espectáculo que se maneja desde la capital del país

Del caso de la capital, al referirse a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, indicó que no se logrará la reelección, porque se trata de un gobierno fallido, y recordó que las encuestas ubican a los gobiernos de MORENA en los últimos lugares.

Explicó que aunque tienen la posibilidad de reelegirse, no se han visto mejores servicios, atacar la pandemia, apoyar a las empresas y empleo, que se mejore la situación económica

Al insistirle de las renuncias, y la visión 2021, aseguró que los perfiles importantes se quedaron en el partido, y recordó que la mayoría de los partidos se nutren con priistas.

Advirtió que el PRI no ha sido satélite, y va a seguir compitiendo, trabajando por las causas populares.

De sus aspiraciones políticas, precisó que no son tiempos electorales, preocupa más la pandemia, saturación de hospitales públicos, ya vendrán tiempos políticos,

Sobre la situación de su partido, aseguró que el PRI sujeto a lo que digan los priistas, va a competir, y hay un descrédito de los partidos, algo que debe rechazarse es la polarización, enfrentar a los mexicanos entre buenos y malos, muerto casi 60 mil.

El ex rector de la BUAP, rechazó que esté saliendo por un interés electoral “Siempre he estado activo, por la pandemia me resguarde, por cierto usen cubreboca todo el tiempo, y no hagan caso a las recomendaciones fallidas del gobierno federal de quitárselo".