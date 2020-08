La pandemia del Covid-19 en Puebla que ha quitado la vida a más de 3 mil 200 personas “ha puesto a prueba la vida institucional, los sistemas de salud, las capacidades personales y estructurales de las relaciones entre sociedad y gobierno”, destacó el gobernador, Miguel Barbosa, quien dijo que el modelo para enfrentar esta pandemia en el estado ha sido asumido en otras entidades, el cual se basa en número de población, en un semáforo epidemiológico propio, la movilidad y la apertura paulatina de las actividades económicas.

En entrevistas nacionales, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal resaltó que esta pandemia en la que el Gobierno del Estado ha gastado más de mil 300 millones de pesos, generó la reorientación del presupuesto aprobado para este año y puso a prueba al Sistema de Salud Estatal, el que ha contratado a cerca de 2 mil médicos y enfermeras, para la atención a enfermos con este virus.

“En Puebla nos ha costado miles de millones de pesos esta situación, tuvimos que reorientar todo nuestro presupuesto a esta actividad y mantener todas las actividades gubernamentales por su puesto, vamos a tener que reorientar nuestro presupuesto, el que viene de 2021 y es todo un nuevo esquema el que nos pone en frente esta crisis de salud y esta crisis económica”, dijo el gobernador.

Miguel Barbosa resaltó que a pesar de que el 31 de mayo concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia, de acuerdo a la estimación y numeralía de la Secretaría de Salud Federal, en Puebla se asumieron decisiones estrictas, y es que a pesar de que fue criticado por la oposición esta apertura se frenó para contener la ola de contagios y fue hasta hace un par de semanas cuando se permitió que las actividades económicas retornarán pero bajo condiciones rigurosas de higiene y sana distancia.

“De ahí comenzó una especie de situación tensa frente a las disposiciones de la federación y nosotros, pero para nosotros lo importante es la salud y vida de los poblanos, aguantamos todo el tiempo necesario y llegó el momento en que estimé y estimamos en Puebla que tan riesgoso era abrir como riesgoso era no abrir y por eso con un modelo poblano que construimos nosotros en Puebla está basado también en probabilidades de estadística, matemáticas, cálculos, población y zonas regionales, cómo establecimos una propuesta que pusimos a consideración de la federación y de empresarios y hoy es una especie de modelo que se está presentando por la propia Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía”, dijo.

El gobernador poblano confió en que las cifras del Covid-19 se mantengan estables y que esto permita ampliar la apertura de las actividades económicas en Puebla, por ello resaltó que el próximo viernes habrá un nuevo pronunciamiento con respecto a las actividades económicas.

“Estamos pendientes de que no haya un rebrote alto para poder seguir pensando en ampliar nuestra apertura y Puebla es un estado manufacturero que pronto se va a reponer con la apertura de las industrias, la industria de la construcción, por aquí pasa todo, llegan todas las mercancías del país y estamos muy atentos a lo que estamos haciendo en materia económica”, dijo el mandatario local.

Emite Gobierno del Estado 32 decretos ante pandemia del Covid-19

El gobernador de Puebla, informó que como parte de la contingencia sanitaria que comenzó en marzo de este año, se han emitido al menos 32 decretos con el objetivo de enfrentar esta crisis sanitaria que ha dejado un saldo de más de 20 mil casos positivos con más de 3 mil 200 personas fallecidas.

“He emitido 32 decretos y todas las decisiones del gobierno las contengo en decretos entonces para mí; por ejemplo, el uso obligado de cubre bocas quedó desde el 13 de abril y con un conjunto de cosas fueron puestas en documentos y decretos que dieron rumbo a la política que tomábamos en cada caso, en cada momento y así lo siguiéramos haciendo”, dijo el mandatario local.

El gobernador Barbosa Huerta refirió que hay coordinación con el Gobierno Federal para asumir con responsabilidad acciones que permitan un pronto regreso de las actividades, pero con una nueva realidad, que será bajo estrictas condiciones sanitarias, a pesar de que ya se hable de la vacuna.

“Estamos atentos a cada decisión y la estamos adaptando a nuestra condición poblana, decir que vamos a salir bien, que estamos recibiendo la respuesta de la gente, no deja de haber excesos de en los Centros Comerciales, pero tenemos una disposición de que en el lugar que encontremos con más del 33 por ciento de cupo lo que hacemos es cerrarlo por tres horas y así vamos caminando y vamos resolviendo las cosas, vamos actuando como autoridad, he sido firme y claro en todo lo que implica las disposiciones que he tomado”, refirió el mandatario local.

Cabe recordar que, por el momento, antros, bares, cines, teatros y gimnasios permanecen cerrados, hasta que el Gobierno de Puebla determine que la entidad ya se encuentra en condiciones para su apertura.