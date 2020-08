El secretario general de la CROC y delegado especial en la empresa Concesiones Integrales conocida comercialmente como “Agua de Puebla para Todos”, Justino Hernández Xolocotzi, rechazó un estallamiento de huelga en esa empresa, pues dijo que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aún no se inician las pláticas para analizar la petición de incremento salarial del 12 por ciento general, además de otras prestaciones como útiles escolares, prima vacacional y fondo anual de 40 días, por citar algunas.

“No, todavía no, de hecho no iniciamos las pláticas para ver lo del incremento de salario y prestaciones con la empresa. El procedimiento es el siguiente conforme lo dice la ley, no es especular y decir cosas fuera de lugar, en el 390 bis nos dice que tenemos que darle el requerimiento a la empresa a través de la Junta local de Conciliación y Arbitraje depositar nuestro emplazamiento por revisión salarial o contractual y en lo que se refiere a nosotros depositamos el 11 de marzo nuestro requerimiento de la revisión contractual”, dijo.

En entrevista, Hernández Xolocotzi desmintió al síndico suplente y miembro de la Asamblea Social del Agua (ASA), Omar Jiménez Castro, quien afirma un “inminente estallamiento de huelga”, debido a que aún no se concreta el incremento salarial, pues dijo que el funcionario municipal no está mal informado del proceso que se sigue.

Hernández Xolocotzi explicó que producto de la pandemia del Covid-19, que mantuvo a Puebla en semáforo rojo por cuatro meses, las dependencias estatales por decreto del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, mantuvieron cerradas sus instalaciones y sólo con la asistencia de personal esencial, por lo que la Secretaría del Trabajo solo recibió demandas laborales y notificaciones vía correo electrónico y hasta que se comience la apertura paulatina se revisarán este tipo de contratos colectivos de trabajo, lo que además resulta comprensible, dijo, ante la emergencia sanitaria.

“Todos sabemos que permanecieron en semáforo rojo durante varios meses y están suspendidas las labores en este caso la autoridad laboral que solo recibía demandas individuales y casos urgentes, lo nuestro es un caso no tan urgente porque en el momento que le notifiquen a la empresa tendrá que sentarse a platicar con nosotros para revisar el contrato colectivo de trabajo”, explicó Hernández Xolocotzi.

El secretario de la CROC en Tlaxcala y delegado especial para el caso de la empresa Concesiones Integrales, dijo que ya al termino de las pláticas con la empresa y la autoridad laboral se toma la decisión del estallamiento a huelga, pero sólo en el caso de que no se llegue a un arreglo laboral que incluye el aumento salarial y a prestaciones.

“En el caso de que la empresa se negara si efectivamente el siguiente paso es ratificar el estallamiento a huelga, pero mientras no tengamos esta reunión no podemos decir algo fuera de lugar sin conocer lo que dice la ley y estamos en espera de lo que notifique la autoridad, a pesar de que nosotros vía correo electrónico le notificamos a la empresa del requerimiento, pero ellos argumentan que cuando notifique la junta lo platicamos”, dijo.

La petición

Hernández Xolocotzi dijo que el sindicato solicitó un incremento al salario de 12 por ciento y además se solicitan otras prestaciones para beneficiar a 517 trabajadores, pero reiteró que esto se dará después de las pláticas con la empresa y una vez que haya condiciones, tras la apertura de las actividades como lo decrete la autoridad estatal.

“Estamos solicitando que se mejoren las prestaciones en cuestión de útiles escolares, de fondo anual que hay un fondo anual de 40 días que les dan a los trabajadores en compensación durante todo el año de su servicio y estamos pidiendo el incremento del aguinaldo y estamos pidiendo el incremento de la despensa, el incremento de la prima vacacional y una serie de situaciones que plasmamos a la empresa de manera económica que tendrá que responder a la petición y necesariamente lo tiene que hacer, contestarnos conforme ella nos pueda plantear”, explicó el líder sindical.

Señaló que Gelacio Alcalá Ramos, quien es el representante sindical también en esta empresa mantiene una relación cercana con los trabajadores y hay buena relación entre empresa y empleados.

“Tenemos 108 centros de trabajo en donde todas las semanas y todos los días de acuerdo al recorrido que se haga estamos en contacto con los trabajadores, no tenemos mayor problema, no los han corrido, ahí la misma persona Omar Jiménez estaba diciendo que estaban corriendo a los trabajadores y sin liquidarlos, pero en el caso de nosotros, eso no es cierto”, dijo.

Finalmente, dijo que una vez que arranquen las pláticas con la autoridad laboral entonces la CROC emitirá un comunicado con respecto a los acuerdos para evitar las especulaciones.