Desde el centro de convenciones de San Luis Potosí, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró una reducción sostenida de la epidemia a lo largo de 3 semanas, aunque aún quedan pendieres las confirmaciones de laboratorio de los últimos días.

Esto corresponde a una disminución de casos de 16%, así como un 46 por ciento de la mortalidad, sin embargo, recordó que la epidemia no ha terminado, dado que se seguirán presentando casos al menos hasta octubre.

La “nueva normalidad”, dijo, significa que las restricciones temporales sobre las actividades, con la finalidad de evitar contagios, se diversificaron por estados, debido a los diferentes niveles de trasmisión, llevando a al paulatino desconfinamiento.

Lopez-Gatell señaló que Covid-19 se ha relacionado con alteraciones cerebrales, arritmias, daños orgánicos y lesiones en la piel, que son síntomas accesorios, no relevantes para identificar la enfermedad. Reiteró que los síntomas principales son fiebre, tos, dolor de garganta y de cabeza.

Mencionó que no se está privilegiando la actividad económica sobre la salud, indicando que la reactivación no es el único indicador para calcular el semáforo epidemiológico, pues depende de la velocidad de cambio de la ocurrencia de casos, evaluado de Conacyt, porcentaje de positividad y ocupación hospitalaria advirtiendo que la epidemia no se maneja con criterios políticos.

En compañía del gobernador Juan Manuel Carreras, mencionó que en una “exitosa” reunión de Conago, se acordó incrementar los indicadores a 10, mientras se determinará la apertura de actividades con características diferentes. Además, dijo tener absoluto respeto a los 32 gobernadores.

Datos nacionales

En conferencia de prensa, la Secretaría de Salud federal informó un acumulado 537 mil 31 casos de coronavirus y una cifra de 58 mil 481 defunciones.

El número de contagios activos asciende a 27 mil 621, con más presencia en Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México y Coahuila.

La ocupación de camas de hospitalización general es del 39% por ciento, un punto más que el día anterior, mientras están disponibles 19 mil 228. Encabeza esta cifra el estado de Nuevo León, con 64%.

Nuevo León también registra la mayor ocupación de camas para casos graves que requieren ventilador, con 56 %, así como las entidades de Colima y Aguascalientes.