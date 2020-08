Esta tarde se reveló la denuncia por parte de Emilio "L", ex director de Pemex en contra de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, y los políticos Luis Videgaray, Carlos Salinas de Gortari y José Antonio Meade, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"Pareciera que lo que realmente le interesa al gobierno federal es el tema mediático, porque si les interesara cuidar esta información para que tenga consecuencias jurídicas, les están dando elementos a todos los implicados para poderse defender, incluyendo a Emilio Lozoya, indudablemente se está violando el debido proceso", explicó Enrique Núñez.

De acuerdo con la acusación del exfuncionario federal los sobornos de Odebrecht comenzaron con el gobierno de Felipe Calderón y se extendieron al gobierno de Enrique Peña Nieto: “Le dije a Luis Weyll (Luis Alberto Meneses) que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare”, se lee en la página 4 del documento.

Núñez cuestionó en la mesa de Off The Record, si será posible encontrar una forma legal de las partidas de sobornos contra los expresidentes mexicanos; "Lo veo muy complicado, no sé si vayan por el lado de testigos, pero eso hace complicado encontrar la liga", contestó Gerardo "Yuca" Sánchez.

Erick Becerra opinó que como en el caso de Rosario Robles, sin probarle jurídicamente nada, podrían llegar a tener en "el bote a un par de exsecretarios, sí van a llamar a declarar a Peña y Calderón".

A pesar de que la FGR confirmó que el documento es una copia de la denuncia de Lozoya, aseguró que como institución no la entregó a los medios y que ya se investiga su divulgación. Asimismo, el despacho de abogados que lleva el caso de Lozoya, también se deslindó de la filtración.

¿Crees que algún expresidente llegue a la cárcel durante este sexenio?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord