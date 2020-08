El gobernador, Miguel Barbosa, no descarta interponer denuncia en contra de quien resulte responsable "por manchar su nombre", pues en la declaración filtrada el miércoles firmada Emilio 'L' no aparece dentro de los Senadores quienes recibieron sobornos con el objetivo de aprobar la Reforma Energética, por este tema reiteró "estoy tranquilo y limpio de consciencia".

"No descarto ninguna demanda, lo voy a valorar. Lo que quedó perfectamente claro es que soy un hombre honesto y que actúo de buena fe y lo que no mata fortalece", dijo el mandatario local al responder en conferencia de prensa, aunque aclaró que en el caso de interponer querella no será en contra de periodistas quienes difundieron solo una parte del documento de 63 páginas y que motivo a que el miércoles en la noche se aclarará que él no estuvo involucrado en los sobornos.

El gobernador señaló que esta denuncia abre oportunidad a la aportación de datos, mediante los que se pueda conocer delitos de mayor importancia, como son delitos de corrupción, de fraude; sin embargo, puntualizó que su nombre difundido solo se trató de una "versión periodística".

"No aparzco señalado por Lozoya cometiendo un delito dándome dinero por alguna participación legislativa en momentos de la discusión y aprobación de la Reforma Energética", dijo.

Con respecto al tema de su hermano quien labora en Petróleos Mexicanos (Pemex), el mandatario local refirió que es falso lo que se menciona, con respecto a un favor solicitado a Emilio "L" y Luis Videgaray para que lo cambiaran de sede, pues dijo que su hermano ha laborado en la paraestatal por varios años, en diferentes sedes sin que tenga nada que ver con una situación de índole política.

"Le pediré a mi hermano para que establezca los lugares en donde ha estado trabajando. Él ahorita trabaja en San Juanico, nunca estuvo ni ha estado en las oficinas centrales de Pemex y nunca le agradecí a Lozoya", refirió el mandatario local.