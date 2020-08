Luego de darse a conocer la denuncia de Emilio "L", ex director de Pemex por presuntos actos de corrupción en los que involucró al ex presidente de México, Felipe Calderón, el ex mandatario emanado del PAN se defendió y aseguró que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “tiene rencor en su contra ”, por lo que afirmó que se está “vengando”.

Calderón Hinojosa, quien venció por la mínima a López Obrador en las elecciones presidenciales de 2006-2012, afirmó que no se va a dejar sobre los señalamientos de su homólogo.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, reconoció que el actual presidente de México tiene rencillas con él por la derrota de hace una década.

“El presidente López Obrador no tiene nada que perdonarme del 2006, le gané limpiamente. Sí trae un rencor, una amargura, un agravio. Se está vengando contra mí. Daña enormemente al país, pero tampoco me voy a dejar”.

Hace unos días, AMLO explicó en Palacio Nacional que había “perdonado” a su antecesor al señalar que "él sabía" lo ocurrido en aquella elección en la que la diferencia fue menor al 1%.

Finalmente, Calderón también explicó que en el caso de la denuncia de Emilio "L" en la que lo involucra en el tema de Etileno XXI, se trata de una serie de actos de venganza por parte del tabasqueño al recalcar que esa acusación “no tiene pies ni cabeza”.

“Es un caso de persecución política en mi contra. No tiene lógica la denuncia de Lozoya, más que alinear una acusación insidiosa, mentirosa y calumniosa a quienes nos hemos opuesto a López Obrador”.