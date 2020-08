Porque el cine también se disfruta en casa, Cinépolis, está invitando a todos a ver los mejores estrenos, así como clásicas producciones, a través de Cinépolis Klic, que invita a que la función continúe desde los hogares; donde además de películas también encontrarán espectáculos, deportes y programación especial para niños y bebés entre muchas opciones.

Cinépolis Klic ofrece diversos métodos de pago entre estos: Tarjetas Cinecash de Cinépolis o Tarjeta Club Cinépolis, también se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard, otra opción es con los puntos de Cinépolis Club o mediante una cuenta de PayPal. Si prefieren pagar en efectivo, una opción es comprar folios de cupón en tiendas de conveniencia. El procedimiento es fácil hay que entrar a www.cinepolisklic.com, donde se encontrarán los mejores contenidos y una amplia cartera de películas de diferentes años, tanto nacionales como internacionales, no pueden faltar las ganadoras de premios y las taquilleras.

De su catálogo de películas

Comprometidos con entretener a su público, la cadena de cines quiere recordar a sus cinéfilos, que podrán disfrutar de una amplia variedad de producciones cinematográficas desde la casa, donde el suspenso, acción, las cintas animadas y familiares, la ficción, terror, aventura y musicales entre otros géneros, estarán presentes en la comodidad de su hogar.

Solo por mencionar algunas cintas encontramos: Cindy La Regia, Unidos, Jojo Rabbit, Aves de presa, Mujercitas, El escándalo, Buscando justicia, Ángeles de Charlie, Espías a escondidas, Last Christmas, Guasón, Terminator: Destino oculto, Dolor y Gloria, La razón de estar contigo, Ma, Hellboy, Crímenes oscuros, Jugando con fuego, Frozen 2, Rápidos y Furiosos 7, El rey león, Jurassic World, Avengers: Infinity War, Star Wars: Episodio VII, El despertar de la fuerza, Avengers: Endgame, Maléfica: Duela del mal, Un lugar en silencio, Spider Man: Lejos de casa, Star Wars: El ascenso de Skywalker, Había una vez en Hollywood.

Algunas recomendaciones

El hombre invisible, suspenso en 124 minutos. Lo que no puedes ver no puede lastimarte, pero esto no aplica con una mujer a quien le dan la noticia que su esposo se suicidó, ella está segura que no ha muerto y que su presencia está acechándola día y noche. Sin embargo sus conocidos pensarán que está loca. Una batalla para desenmascarar a su esposo y que la gente sepa que este sigue vivo aunque no puedan verlo. Actúan Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid. Dirige Leigh Whannell.

X-Men Dark Phoenix acción y ficción en 114 minutos. Los X-Men se enfrentan a su enemigo más temible y poderoso, uno de los suyos, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere cuando es golpeada por una fuerza cósmica misteriosa. A su regreso a casa, esta fuerza no sólo la hace infinitamente más poderosa, sino también mucho más inestable. Jean lucha en su interior contra esta entidad que desencadena sus poderes en formas que no puede comprender ni dominar. Al estar en un espiral fuera de control y lastimar a aquellos que más ama, comienza a deshacer la estructura que mantiene unidos a los X-Men. Actúan Jennifer Lawrence, James McAvoy, Jessica Chastain, Sophie Turner dirige Simon Kinberg.

El llamado salvaje, aventura en 100 minutos. Adaptada del clásico literario “The Call of the Wild”, veremos la historia de Buck, un perro de gran corazón que ha sufrido también y cuya vida doméstica se pone de cabeza cuando es arrancado de manera repentina de su hogar en California y llevado al frio Alaska durante la fiebre del oro de la década de 1890. Como el miembro más nuevo y más tarde líder de un trineo tirado por perros dedicado a la entrega del correo, Buck experimenta la aventura de toda una vida, que lo llevará a encontrar finalmente su verdadero lugar en el mundo. Actúan Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford y Colin Woodell. Dirige Chris Sanders.

Nace una estrella drama musical de 136 minutos. Jackson Maine, es un cantante de música country que se encuentra en el borde de su decadencia cuando descubre a un talento desconocido. Paralelamente inicia un tórrido romance entre ellos, Jack empuja a Ally a brillar en los reflectores catapultando su estrellato. Sin embargo, la carrera de ella eclipsa la de Jack, quien cada vez encuentra más difícil lidiar con la desaparición de su gloria. Actúan Sam Elliott, Bradley Cooper, Lady Gaga, Dave Chappelle. Dirige su ópera prima Bradley Cooper.

Los Increíbles 2 animación en 124 minutos. Disney y Pixar presentan una peculiar familia de increíbles. Helen es reclutada para ayudar a que los Súper vuelvan a la acción, mientras que Bob, afronta la heroica rutina diaria de una vida normal en su hogar, cuando un nuevo villano trama un plan brillante y peligroso que solo los Increíbles podrán superar juntos. Dirige Brad Bird.

Jugando con fuego, comedia de 96 minutos. Un grupo de bomberos de élite deberá enfrentarse a uno de sus mayores retos hasta el momento, cuidar a tres niños. Jake Carson y su equipo rescatan de un incendio a tres hermanos, cuando se dan cuenta de que no se saben dónde está su familia, los únicos responsables de ellos son estos bomberos. Dirige Andy Fickman.