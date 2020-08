Eres niño, Dragon Ball está de moda, aparecen los celulares y todo mundo tiene uno, tú también ;) Hasta ahí, todo bien. Después te dicen que estás obsesionado con los aparatos, que debes estudiar “una carrera y hacer “algo” con tu vida.

Entras a la universidad por presión, sales a buscar empleo en un mundo atascado de personas igual de preparadas y confundidas que tú, te piden experiencia pero nadie te contrata, te pagan poco, trabajas en una economía colapsada, no te alcanza para la vida que tus padres quieren que tengas, mucho menos para comprar un depa, te dicen que el mundo se va a acabar. ¿Quieres tener hijos? ¿Seguro? Naces, creces, vives con un cuadro de ansiedad, coleccionas memes, no te reproduces y mueres. Acabas de repasar toda tu vida y no pinta nada bien. Tranqui, no tiene por qué ser así.

Héctor de la Hoya es Benshorts y logró descifrar el código secreto: para no fracasar en la vida, hay que rendirse. Ríndete con todo lo que te hace daño, deja de mantener relaciones tóxicas y de cumplir expectativas ajenas, no pierdas tiempo en un trabajo que no te apasiona y no te sale bien, no gastes tu energía en lo que no te hace feliz. Encuentra lo que realmente quieres hacer, respeta a los demás y ayuda —aunque sea poquito— a que las cosas cambien. Héctor es el Indiana Jones de rendirse y su consejo es: “Rendirte puede ser la mejor decisión de tu vida”.

Ríndete sin fracasar en el intento, es el título con el que Benshorts aparece en la escena de los libros, de la mano de la editorial Planeta.

Una de las figuras más reconocidas de YouTube insiste en la importancia de identificar cuándo debes rendirte para tener un panorama claro de tu vida.

Es sin duda uno de los momentos más desafiantes a los que te puedes enfrentar, te posiciona ante la vulnerabilidad, prejuicios y no es tarea fácil encontrar la determinación necesaria para admitirlo. Decidir cambiar de trabajo, estudiar una carrera distinta a la que habías elegido, terminar una relación amorosa o con una amistad que ya no lo es tanto; o bien, lanzarte al mundo del emprendimiento, pueden ser determinantes para encontrar éxito.

Un patrón que veo seguido son los "pendejos" muy seguros de si mismos lográndolo y gente "inteligente" pero insegura envidiándolos o juzgándolos. ¿Qué opinan? ¿Cómo se balancea? Abro hilo — Benshorts (@benshorts) August 20, 2020

Atrévete a tomar decisiones sin importar si es el camino “correcto”, deja atrás los miedos, revélate ante los cánones de la sociedad, no pienses tanto en la opinión de los demás a la hora de decidir en lo que únicamente te afecte a ti, como lo explica Benshorts.

“¿Quién chingados dijo que las cosas tenían que ser fáciles para valer la pena? La sociedad está educada para sufrir antes de disfrutar”, afirma el autor.

Rendirse no es sinónimo de fracasar, en esta acción puede radicar el cambio de vida que tanto estás buscando. Es tiempo de acabar con las excusas y pretextos como la edad, el cumplir con los sueños de alguien más y no con los propios o culpar a los demás, es tiempo de defender tus sueños, no todos pueden comprender tu creatividad, no dejes que la apaguen solo porque no la entiendan.

¿Quién es Benshorts?

Es una criatura a base de carbono en su proceso de oxidación y uno de los pioneros del entretenimiento en internet. Héctor es Benshorts desde hace trece años y actualmente es uno de los creadores de contenido más consumidos en Latinoamérica. Ha visitado 54 países, ha probado más sabores de papitas de los que te puedes imaginar, atrapó a los 151 pokémon originales, produce música, hace un podcast que se llama Soliloquio y acaba de publicar su primer libro: Ríndete sin fracasar en el intento.

Aquí puedes descargar legalmente un fragmento de libro.