Luego de que el ciclo escolar 2019-2020 tuvo que suspenderse desde el mes de mayo por la falta de condiciones a causa de la pandemia, será del 24 de agosto, 11 de septiembre cuando se lleve a cabo la fase compensatoria educativa, mientras que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 14 de septiembre.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), un millón 762 mil 482 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nivel básico y medio superior, comenzarán un proceso de nivelación en el modelo de educación a distancia, donde los maestros son insustituibles, informa la Secretaría de Educación.

La SEP dio a conocer que como resultado de los cursos intensivos de capacitación a las y los docentes de los diferentes niveles educativos, en el estado fueron diseñados cuadernillos para los alumnos, material didáctico que será la base de trabajo durante las tres semanas que dura la fase compensatoria.

Se explicó que los cuadernillos recogen los aprendizajes fundamentales obtenidos durante el ciclo escolar pasado.

Este material básico se hará llegar a los estudiantes mediante diferentes mecanismos: en las comunidades donde no haya internet o teléfono, los docentes se organizan con los padres de familia y se entregarán de manera personal; en zonas donde existan medios electrónicos, se harán llegar por esta vía.

El objetivo de este periodo de nivelación, que se efectuará del 24 de agosto al 11 de septiembre, es identificar qué nivel de conocimientos tienen las y los estudiantes, qué deben reforzar las y los docentes y cómo deben apoyarlos; los libros de texto a utilizar, durante estas tres semanas, serán los del ciclo escolar pasado.

Los programas de televisión que se transmitirán por los canales de sistema abierto, estarán difundiendo contenidos que apoyarán el proceso de nivelación de cada grado y nivel educativo.

La televisión, la radio, las plataformas en internet y redes sociales, son una herramienta complementaria, los maestros son insustituibles en el modelo a distancia “Aprende en Casa II”, ya que ellos guían a las y los alumnos para optimizar el uso de las herramientas pedagógicas básicas.

El 14 de septiembre iniciarán las clases con los contenidos del nuevo ciclo escolar y será en esa fecha cuando se usen los libros de texto recién entregados.

Los problemas reales

De acuerdo a reportes de maestras del nivel medio básico, advirtieron que en México no estamos aún preparados tecnológicamente para la educación no presencial, de acuerdo a la experiencia que se tuvo en los primeros meses de la pandemia, ya que hay un serio problema, ya que a pesar de lo que se diga, hay lugares donde no existe señal de televisión.

Las docentes explicaron que en su caso ha buscado tener acercamiento con los padres de familia para enviarles a ellos vía whatsapp los temas a trabajar y las tareas, ya que el hacerlo por computadora resulta complicado.

Para poder cumplir con el proyecto, se necesitaría hacer una inversión tanto por parte de padres de familia como de los profesores, si es que quieren descargar la plataforma, ya que no todos cuentan con equipos actualizados.

Otro gasto en momento de contingencia y donde la gente va al día, o ha quedado desempleada, tendría que contratar un nuevo plan de internet que de la cobertura que se requiere.

Se estima que solo se está recuperando en un 5 por ciento el tiempo, y el reto será el regreso a clases, buscando que los alumnos aprendan un poco.

Durante los primeros meses, los maestros buscaron impartir las materias por las mañanas, y se pidió el apoyo de los padres de familia, pero al ser personas de escasos recursos, la mayoría de ellos sigue trabajando sin poderse resguardar en sus casas.

El acompañamiento de los padres es esencial para poder avanzar un poco en las diferentes materias, pero la realidad es que la situación económica lo impide.

Las indicaciones fueron que se conectaran a la plataforma que abrió la SEP, sin embargo hay casos donde la computadora del maestro no tiene cámara ni micrófono, y la mayoría de los padres de familia le enviaron mensajes comentándole que no tienen dinero para comprarlos.

De las clases que se impartirá por televisión comentó que ahora el problema es que los canales de televisión abierta la señal no se capta en muchos lugares de la capital del estado, por lo que en el interior, el problema será mayor.