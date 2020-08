Luego de las denuncias por corrupción contra ex alcaldes de San Andrés Cholula, fue asaltada en dos ocasiones con lujo de violencia la casa de la contralora municipal de San Andrés Cholula, Dulce María del Carmen Gregorio Techachal.

Ante los hechos, la presidenta municipal de San Andres Cholula, Karina Pérez Popoca, responsabilizó a los panistas de cualquiera cosa que les sucedan a los integrantes del ayuntamiento.

En rueda de prensa en la que estuvo acompañada de todo el cuerpo edilicio, la alcaldesa señaló que es muy casual que se registró el delito en la misma semana en que hicieron denuncias por actos de corrupción en los gobiernos anteriores de Miguel Ángel Huepa y Leoncio Paisano.

Resaltó que si bien es cierto que hay inseguridad en el municipio como en todo el estado y país, en el caso específico del asalto a la contralora, es notorio que se hizo más para intimidar o amedrentar.

“Por los intereses que trastocamos, los perros ladran y como que nos quieren morder”, dijo al hacer responsable de la integridad de los funcionarios al Partido Acción Nacional (PAN).

“Pero sobre todo a la clase política que gobernó este municipio (…) no es coincidencia que se vio violentada la contralora ¿cuándo ha sabido de un ladrón que arranca la tasa del baño?”, dijo.

Los asaltos a la casa de la funcionaria municipal ocurrieron el pasado 17 y 21 de agosto. En el primeros e llevaron artículos de valor, pero en el segundo solo destruyeron objetos.

Indicó Pérez Popoca que en los últimos meses han denunciado diversos actos de corrupción que derivan en enriquecimiento ilícito, lo que ha quedado a la luz pública.

Incluso acusó que la actual directora del Centro Escolar de San Pedro Cholula, Liliana Castillo, esposa de Miguel Ángel Huepa, participó en un acto de corrupción, como se denunció la semana pasada, al prestar su nombre para la adquisición de lotes.

“Liliana Castillo ahora con aspiraciones políticas. Ahora van a decir que salimos a hacer show, pero se equivocan, el presente es duro, pero el ayuntamiento no se va a quedar callado, responsabilizamos a aquellos que se fueron y que están esperando el proceso electoral para seguir viviendo del erario”, insistió.

“No lo vamos a permitir, que sigan haciendo de San Andrés Cholula su caja chica. Estamos preparados para esto y muchas cosas más, nos forjaron, nos curtieron para que con la ley en la mano se haga justicia”, sentenció.

“No pueden ser coincidencia en una semana, luego de las denuncias contra los expresidentes municipales”, dijo la alcaldesa.

Los asaltos

Los dos asaltos a la casa de la contralora quedaron plasmados bajo las carpetas de investigación 1498/2020/Cholula y 1481/2020/Cholula.

Encañonados, tirados con la mirada al suelo, fue como quedó la familia de la contralora Dulce María del Carmen Gregorio Techacha, en los dos asaltos sufridos en la semana pasada.

En la rueda de prensa, relató los minutos de angustia que pasaron en los que pudieron perder la vida a manos de los delincuentes.

Indicó que en el primer asalto ocurrido el 17 de agosto, fueron sometidos, en el que los ladrones se llevaron a punta de pistola diversos artículos de valor de la vivienda.

En este asalto tuvieron que ser maniatados con violencia, por lo que varias horas después de que los ladrones huyeron, presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Creímos que era un robo común”, dijo, sin embargo a los 4 días, nuevamente allanaron su vivienda delincuentes.

“Para el viernes 3 de la mañana, estando dormidos, rompen un cristal de la ventana de mi hija, se introducen por ahí y nos someten, amenazan, amedrentan, tiran al piso y dicen que vamos a morir”, explicó.

“En defensa se les manifiesta que ya habíamos sido robados anteriormente y que estábamos en nada. Se llevan los celulares, nos dejan incomunicados”, dijo.

Por lo tanto, los cuatro maleantes que ingresaron, se dedicaron a destruir muebles, chapas y hasta un archivo documental personal.

“Estamos afectados emocionalmente, ha sido rota la tranquilidad de mi familia, pero como Contraloría no voy a desistir, esto no me va a amedrentar”, advirtió al señalar posibles tintes políticos de amedrentamiento.

“Buscaron someternos, tener miedo, aterrorizarnos, porque no pudieron llevarse más”, señaló.

La corrupción

La semana pasada en rueda de prensa, se presentó un empresario inmobiliario, quien acusó parte de la corrupción que se vivió en las anteriores administraciones de los alcaldes del PAN.

De este modo, la alcaldesa hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que agilice la denuncia que hizo contra Leoncio Paisano, justamente hace un año.

Pérez Popoca, señaló que en el caso del empresario que denunció corrupción, se abrirá la investigación correspondiente y aseguró que no habrá impunidad y se fincarán responsabilidades.

“No es venganza, es justicia”, aseguró entonces al indicar que se llegará hasta las últimas consecuencias y, sobre todo, se hace antes de tiempos electorales, para que no se contaminen los procesos con la política.

De este modo, se anunció que el ayuntamiento de San Andrés Cholula iniciará un nuevo proceso en contra los ex presidentes municipales Miguel Ángel Huepa y Leoncio Paisano, luego de la denuncia por corrupción presentada por un empresario inmobiliario.

En rueda de prensa, el emprendedor, Julio César Ramírez y Villafaña, explicó que lleva diez años en un proyecto de vivienda por el que pagó sobornos con terrenos por más de un millón de pesos.

Explicó que en 2012 fue contactado por gente de Miguel Ángel Huepa, para poder sacar los trámites burocráticos y permisos correspondientes.

De este modo, le pidieron un millón y medio de pesos, pero al no contar con el efectivo le propusieron dar a cambio unos terrenos, los cuales entregó en primera instancia a la esposa de Miguel Ángel Huepa y, posteriormente, pasaron a posesión de dos prestanombres.

El empresario presentó documentos de compra-venta de los terrenos notariados, por lo que solicitó ayuda a la actual administración municipal para destrabar los problemas de las viviendas.

Señaló que hasta la fecha el fraccionamiento tiene problemas de inundaciones, debido a las irregularidades en los trabajos de las pasadas administraciones municipales.