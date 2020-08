Para salvaguardar la salud de los derechohabientes, derivado del cierre del Hospital de San Alejandro desde hace dos años y con la emergencia sanitaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ratificó el intercambio de servicios con el Hospital Universitario y los servicios subrogados con hospitales privados del estado de Puebla.



De enero a la fecha, se han atendido más de ocho mil derechohabientes en dichas unidades, informó el subdirector médico del Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”, German Santillana Arce.



El Seguro Social en Puebla ha subrogado servicios de Segundo Nivel de Atención con la Cruz Roja, SEMIN XXI, Ocular Servicios Oftalmológicos, SALUTEM, Hospital Puebla, Hospital MAC y Servicios de Oftalmología, lo que ha permitido desahogar los servicios del HGZ No. 20.



Santillana Arce detalló que del intercambio de servicios unilaterales con el Hospital Universitario, se han realizado 3 mil 902 cirugías de distintas especialidades, entre las que destacan colecistectomía, apéndices, hernias, histerectomías, laparotomías, histerectomías vaginales, reducción de fracturas, colocación de catéter de Tenkoff, cirugías de facoemulsificación de catarata (FACO), partos y cesáreas.



El HGZ No. 20 “La Margarita” cuenta con 30 camas en el Hospital Cruz Roja para pacientes de Medicina Interna, lo que ayuda a desahogar los servicios de urgencias y hospitalización.



En el Hospital Puebla se han realizado 42 holter (estudio al corazón que valora el funcionamiento del ritmo cardíaco durante 24 horas), 63 ecocardiogramas, 17 litotritpsias, 69 colecistectomías, que ayudan a destapar la vía biliar cuando está obstruida por una piedra.



En cuanto a los servicios oftalmológicos, se han realizado 55 sesiones de fotocoagulación, 36 ultrasonidos oculares, 87 estudios de fluorangiografía retiniana (sirve para observar los vasos de la retina), 95 cirugías de FACO y una vitrectomía.



El Seguro Social, en participación con la Cruz Roja, ha realizado 237 atenciones obstétricas, entre partos y cesáreas, y se han utilizado 765 días cama de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.

Además, se subrogaron servicios con SEMIN XXI, donde se han realizado 260 estudios de antígeno prostático y 20 colangioresonancias.



Cabe señalar que este cálculo para todo el año 2020, se obtuvo a partir de la productividad de los últimos seis meses, acorde a las necesidades de los servicios de los derechohabientes, expresó José Germán Santillana Arce.



Existen 29 servicios subrogados en hospitales privados, se ha utilizado aproximadamente 50 por ciento de la cobertura programada de este año, en los servicios oftalmológicos, de colecistectomía laparoscópica, litotricia laser, rehabilitación, estudios prostáticos y cardiológicos.



Por último, el subdirector médico del HGZ No. 20 “La Margarita” afirmó que la atención a los derechohabientes, es una prioridad durante la emergencia sanitaria.