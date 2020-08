Según declaraciones de Chang Song-min, exasesor de Kim Dae-jung, presidente de Corea del Sur entre 1998 y 2003, el líder norcoreano Kim Jong-Un, estaría en coma y habría otorgado el mando del país a su hermana Kim Yo-Jong.

"Estimo que está en coma, pero su vida no ha terminado", declaró Chang a un medio surcoreano. "No se ha formado una estructura de sucesión completa, por lo que Kim Yo-jong está pasando a primer plano, ya que el vacío no se puede mantener durante un período prolongado", dijo el exfuncionario.

El pasado jueves, la inteligencia de Seúl señaló que Kim Jong-un delegó parte de sus poderes a colaboradores cercanos, entre ellos a su hermana Yo-jong, de 33 años, supuestamente por un problema de estrés, lo que la convertiría en la segunda al mando de Corea del Norte.

Con información de RT.