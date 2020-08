Bajo la carpeta de investigación con número 212/2020/FECC/UI-A, fue denunciado el ex presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez y los ex regidores que conformaron el Cabildo durante el pasado periodo de gobierno 2014-2018, esto luego de que personas defraudadas pagaron por las bodegas de lo que sería la Central de Abastos no fueron entregadas.

A casi dos años de las bodegas de la Central de Abastos, cuyo proyecto fue gestionado ante el gobierno federal para su edificación, se encuentra en el completo abandono esto luego de que dicho inmueble carece de los servicios básicos como electricidad, agua potable, drenaje y pavimentación.

Por lo anterior, los afectados y quienes presumen ser víctimas de fraude acusaron que por cada bodega pagaron de 250 mil a 500 mil pesos al entonces alcalde de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro y hasta la fecha, el lugar sigue sin estar en operaciones; por lo que, llaman a las autoridades correspondientes se efectúen las investigaciones correspondientes y fincar responsabilidades contra el ex alcalde y cuerpo edilicio.

Cabe mencionar que la desincorporación de la Central de Abastos, como de las más de 200 unidades habitacionales, estas últimas también se encuentran en el abandono por la falta de servicios básicos y certeza jurídica por estar edificadas presuntamente en un terreno intestado, fueron aprobadas por el anterior cuerpo edilicio en las últimas sesiones de cabildo, en las que retiran toda responsabilidad a las actuales autoridades municipales.

Los afectados y presuntos defraudados exigen que Navarro Rodríguez y ex regidores respondan por las 60 bodegas que les fueron vendidas y que desde el 2018 pese a que se llevó a cabo una ceremonia de inicio de actividades encabeza por Navarro Rodríguez, acusan que éste último les “tomó el pelo”.

Sin respuesta y es que, de acuerdo a los documentos enviados a Intolerancia Diario, en el acta número 43 con fecha de noviembre de 2014, señala que se adquirió un terreno para dicho proyecto por la cantidad de 3 millones de pesos, cuando dicho predio carecía de los servicios básicos.

En su momento, la Auditoría Superior de la Federación con el número de oficio DGS”B”/1165/2019, solicitó al entonces gobernador del Estado de Puebla interino, Guillermo Pacheco Pulido, la documentación para atender la acción sin Resolución Definitiva de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (cuenta pública 2017); sin embargo, hasta la fecha, no se ha girado ninguna acción legal contra Navarro Rodríguez.

Cabe mencionar que Intolerancia Diario evidenció el presunto desvío de recursos económicos para estos proyectos de la Central de Abastos, como de la construcción de las 200 unidades habitaciones o cuartos adicionales y pese a que estas últimas tenían que haber sido entregadas a familias de escasos recursos, fueron repartidas —presumen— entre los ex regidores y ex funcionarios municipales, quienes se adueñaron hasta de 3 habitaciones. No obstante, a la fecha ninguno de los dos predios cuenta con certeza jurídica, ni con servicios básicos, encontrándose saqueadas y en el completo abandono.