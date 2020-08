En marzo de 2020, se hizo viral el caso de Simón, un perrito que fue dejado en el Albergue Pergatuzoo, lugar que trabaja para rescatar y rehabilitar animales, en Nicolás Romero, en Estado de México.

Un menor de apenas nueve años, dejó en la puerta del albergue una cajita de cartón con una carta que posteriormente fue posteada en la página de Facebook del lugar.

“Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue, llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. (…) No se lo lleven, cuando crezca yo vengo por Simón”, decía la cartita.

Han transcurrido los meses desde aquel momento, y ahora, un usuario en Twitter actualizó la tierna historia, pues Simón creció y el dueño aún le lleva cartas y dinero para su comida.

Simón ha crecido y su dueño sigue mandándole cartas 😭😭😭 pic.twitter.com/dTf8gWMHs7 — Alex 👨🏼‍💻🔬🏳️‍🌈 (@TargaryenAGR) August 25, 2020

Cumpliendo su promesa, el niño regresó a ver a Simón un par de veces en compañía de su hermana, pero cuando no podía ver a su amigo, le escribía cartas.

En una de las cartas, el menor escribió: “Simón te extraño, me dijeron que te llevaron al veterinario, te dejo tres pesos para tortilla”.

De acuerdo con el portal Animal Mx, el director del albergue, Miguel Ángel de Jesús Howfeber, el menor de 9 años se llama Cristian y se separó de su perrito por falta de espacio y recursos. Con la llegada de la contingencia, las visitas tuvieron que terminar, sin embargo, el niño se mantuvo pendiente de Simón.

Tras la pandemia, el lugar se ha quedado corto de recursos, por lo que incluso en redes sociales los internautas han comenzado la labor de difundir las formas para hacer una donación al alberge, pues aquí se cuidan y protegen, perritos, gatos, peces, burros, gallos, erizos, guajolotes e iguanas.