Alfredo Valenzuela, conocido en YouTube por captar y participar en arrancones con su variada colección de automóviles, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco.

El material, subido al canal de YouTube, mostró el momento en el que este 'influencer' era detenido por las autoridades y prometió a sus fans que si el video llegaba a los 50 mil likes contaría toda la historia.

“A ver amigos, pues la policía… hay algunos problemitas, ahorita les voy a contar. Amigos, pus vean… ¡ah la ma..! (risas). Vean, se hizo un desmadre aquí. Se hizo un desmadre".

El youtuber explicó que ante la gran cantidad de elementos que aparecieron para detenerlo, sintió como si hubiera robado “un banco completo” porque él y sus amigos estaban rodeados de patrullas y patrulleros.

“Sabemos que a veces la regamos y está bien, y hay que admitirlo, en este momento no siento que haya sido así, pero está bien, de tantas que he hecho, pues que se lleven el Supra. ¡Que se lleven el Supra! No pasa nada”, aunque el 'influencer' jamás dijo que se trató de un operativo contra los arrancones.

De acuerdo con Proceso, el operativo anti arrancones se registró en las inmediaciones de las colonias Valle Real y Santa Margarita, en Zapopan, una zona que se usa para hacer este tipo de actos en lujosos autos deportivos.

Estos sujetos fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, de acuerdo con la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan.