De manera sorpresiva un grupo de sujetos, aún no identificados, se llevó varios equipos de telefonía celular de la tienda Coppel Del Parque, que se ubica en el Boulevard Norte y la 15 Norte. En esta ocasión, el robo no fue a mano armada por lo que no hubo daño las vitrinas.

El reporte de policía indica qué pasada las 14 horas del jueves 27 de agosto, los empleados de la tienda comercial reportaron haber sido víctimas de un robo, que en esta ocasión no fue a mano armada, como en los últimos días de enero pasado.

Al menos dos grupos de sujetos ingresaron a la tienda y solicitaron les mostrarán equipos de telefonía celular y, cuando tenían varios de estos sobre la mesa, jalaron al empleado para apoderarse de los dispositivos y otros más, para salir corriendo, no sin antes amenazarlo para que no pidiera auxilio.

Los desconocidos salieron corriendo del lugar y mientras se perdían por las calles, los empleados dieron aviso al 911, acudiendo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes tomaron reporte de lo ocurrido.

Los afectados fueron orientados para que acudieron ante el Ministerio para que presentarán denuncia por el delito de robo, que en esta ocasión no fue a mano armada ni se ejerció ningún tipo de violencia, más que la amenaza a quienes tuvieron contacto con los ladrones.