El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el viernes el recorrido de campaña con un mitin en Londonderry, en el estado de New Hampshire, un día después de aceptar la nominación del Partido Republicano para la reelección.

En declaraciones a sus partidarios en un aeropuerto, Trump volvió a criticar a su rival demócrata, Joe Biden, mientras arremetía contra las manifestaciones en favor de la justicia social que en ocasiones se han vuelto caóticas y violentas.

"No son manifestantes. Son anarquistas, agitadores, alborotadores, saqueadores", señaló Trump. "No tiene nada que ver con George Floyd. No tienen idea de quién es. Si les preguntas '¿quién es George Floyd?', dirán 'No lo sé' ".

George Floyd, un afroamericano de 46 años, murió asfixiado después de que un policía blanco se arrodillara sobre su cuello por casi nueve minutos durante un arresto en Minneapolis, Minnesota, en mayo. Su muerte provocó manifestaciones masivas contra la brutalidad policial y el racismo, así como malestar social en algunas ciudades de Estados Unidos.

Biden, en un comunicado el viernes, acusó a Trump de "llevar su mensaje de división, mentiras y caos a New Hampshire".

En 2016, Trump perdió ante la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton en New Hampshire, conocido como el estado de granito, por menos de 3 mil votos. Su campaña ha identificado al estado como una nueva oportunidad para él, ya que sus opciones de expandir el mapa electoral son limitadas.

Por su parte, el compañero de fórmula de Trump, el vicepresidente Pence, hizo el viernes por la tarde campaña en los estados de Minnesota y Michigan.

Biden informó el jueves que comenzará a viajar a los estados más complejos después del Día del Trabajo. Su agenda incluye Wisconsin, Minnesota, Arizona y Pensilvania.

Con información de Xinhua.