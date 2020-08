Tras darse a conocer por parte del gobernador Miguel Barbosa, que hay al menos 150 escuelas pagadas que nunca entregó el CAPPCE, la Auditoría Superior del Estado (ASE), y la Contraloría estatal, revisan más de 200 expedientes de las anteriores administraciones estatales de obras que no existen, entre ellas se encuentran además proyectos de infraestructura hidráulica, carreteras y otros servicios que en monto podría superar lo que tuvo la llamada estafa maestra.

De acuerdo a la información obtenida con fuentes consultadas tanto en la Contraloría estatal como en la Auditoría Superior, se mantiene la integración de más de 200 expedientes que serán entregados a la Fiscalía Anticorrupción para que inicie los procesos penales en contra de los funcionarios involucrados.

Sin mencionar el monto total del daño causado al erario, una de las fuentes consultadas, advirtió que en conjunto podría superar el monto de la llamada Estafa Maestra de Rosario Robles que se estima en 5 mil millones de pesos.

Conforme al procedimiento, se han llevado a cabo visitas físicas a los lugares que marcaban los expedientes de la ejecución de obra, sin embargo, éstas no existen, e incluso se pagaron dos veces.

Una de las áreas que se presume se encuentra en investigación, es la secretaría de Administración del gobierno de Rafael Moreno Valle, que era la encargada de liberar los recursos a las secretarías, y que debió comprobar que las obras se habían concluido. El titular de la misma, fue Cabalán Macari Álvaro.

Se amplió la investigación

En el mes de abril el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, anunció que ante las presuntas irregularidades detectadas en la revisión de las anteriores administraciones, se amplió a 45 obras que estaban siendo revisadas y que presuntamente fueron cobradas con facturas falsas y que podrían representar un quebranto por 757 millones de pesos.

Al acudir a una sesión de trabajo en el Congreso del Estado, el auditor en entrevista, señaló que los proyectos de infraestructura que se sumaron al proceso de auditoría fueron realizados por el Comité Administración Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y el Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE).tenían tienen detectadas 24 empresas fantasma que presuntamente fueron responsables de la construcción de inmuebles pero que en una revisión ocular se comprobó que no existen en el domicilio fiscal reportado.

“Ampliamos el espectro de revisión a 45 obras, no solamente 17, las cuales se encuentran en un proceso muy minucioso de revisión sobre todo las que fueron llevadas a cabo por el CAPCEE y también algunas llevadas a cabo por el CEASPUE en los años 2017 y 2018 (...) Hay 24 empresas que no encontramos que ordené la inspección ocular y que tenemos evidencia fotográfica que no aparecen. Son temas relacionados con facturas falsas”.

Romero Serrano enfatizó que este asunto es muy serio y se requiere tener las pruebas que sustenten los actos de corrupción cometidos durante los gobiernos del PAN para iniciar los procesos correspondientes para sancionar a los funcionarios responsables del daño patrimonial generado al Estado.

El funcionario explicó que técnicamente no existe un proceso de reapertura de las cuentas ya aprobadas y explicó que el concepto no se encuentra contemplado en la ley, pero si establece que bajo efectos casuísticos algunos aspectos de las cuentas públicas aún ya aprobadas se pueden volver a revisar y si se van a llevar algunas revisiones sobre efectos aislados.

Una carretera fantasma

El 6 de mayo de 2012, Intolerancia Diario documentó en un reportaje sobre los festejos del 5 de Mayo al cumplirse 150 años de la batalla, que en la Sierra Norte no se había cumplido, pero además de que la carretera Zautla – Xochiapulco, que presuntamente había inaugurado el gobernador, nunca se realizó

“Son los taxistas de Zautla los mejor informados, y quienes expresan la molestia por el mal estado de los caminos ya que en el último año no se dio mantenimiento, entre ellos habla Miguel, trabajador del volante quien se queja que llegó la noticia de la inauguración de la carretera Zautla-Xochiapulco, pero asegura que este camino nunca se hizo.

Al pedirle que nos llevara a Xochiapulco, su frase fue “no mi jefe mejor vaya a Zacapoaxtla y tome la combi, porque de aquí a allá el camino está feo y mi coche no lo aguanta”.

Añade en su plática molesto por la mentira, “fíjese que el año pasado nos trajeron el recorte de un periódico que decía que habían inaugurado la carretera, pero es mentira, siempre nos engañan, lo malo es que el dinero ya se lo han de haber gastado”

El año pasado el ayuntamiento de Xochiapulco, lanzó una licitación para la obra que presuntamente se hizo hace 9 años.