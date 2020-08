Durante la pandemia provocada de Covid-19 se han suscitado historias tristes a lo largo del mundo, y aunque son los seres humanos quienes se contagian de esta enfermedad, existen otras especies que también están padeciendo las consecuencias de la emergencia sanitaria.

Así fue la historia de Chester, un perrito oriundo de Perú y que perdió su hogar, luego de que su dueña perdiera la vida a causa del coronavirus, por lo que el lomito quedó en situación de calle y ahora busca un nuevo hogar.

La situación de Chester fue expuesta en redes sociales, gracias al albergue Huellitas felices, quienes a su vez fueron alertados por los vecinos para dar aviso sobre la presencia del perrito, quien se dedicó a dar vueltas en el mercado de Andahuaylas, distrito de Santa Anita.

De acuerdo a medios locales, los vendedores del mercado relataron la suerte de Chester, pues su dueña era comerciante del mercado y quien murió tras contagiarse de Covid-19.

CASO URGENTE SANTA ANITA😭⚠️ SE QUEDO SOLITO EN LA CALLE 😔 Los casos nunca acaban estábamos en nuestro punto de venta y nos avisaron de este caso está solo andaba de arriba abajo con su compañera (Dueñaha fallecido de COVID) según nos manifestaron los vendedores del mercado nadie lo acoge peor porque tienen miedo de contagiarse y lo ignoran totalmente 😔 Encima parece que estuviera cieguito, nosotros no lo vamos a ignorar pero necesitamos llevarlo a sus chequeos también y poder hacerle sus examenes esta muy triste Por favor si desea ayudar a este angelito tan fiel contacto WhatsApp 976817621 Publicado por Huellitas Felices Perú en Sábado, 29 de agosto de 2020

Fueron los comerciantes quienes colocaron un cartel al perrito explicando su situación y pidiendo ayuda para encontrar a una nueva familia.

“Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de covid-19 y no tengo a donde ir, no me ignores”, sin embargo, los vendedores se percataron que a veces la gente lo maltrataba por lo que decidieron buscarle un refugio.

Una vez en el albergue, Chester fue revisado por especialistas y ahora ya se prepara para ser adoptado.